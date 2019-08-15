Глава Минприроды не исключил введения запрета на экспорт леса в Китай

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что в связи с проблемой незаконной вырубки леса может быть запрещен экспорт в КНР. «Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью»,— сообщил он в интервью «Ведомостям».

Министр предлагает КНР совместными усилиями высаживать лесопосадочный материал. «Чтобы восстановить для наших детей и внуков то, что вырубили “черные лесорубы”»,— сказал господин Кобылкин.

В 2018 году активисты ОНФ выявили в 47 регионах России факты продажи древесины организациями без внесения данных о заключенных сделках в единую государственную информационную систему ЛесЕГАИС. В соответствии с Лесным кодексом компании, которые продают или покупают любые виды древесины, обязаны вносить сведения о сделках с древесиной в ЛесЕГАИС.

О проблеме незаконных таежных вырубок говорят годами и на разных уровнях — от муниципального до президентского.

О том, как с вырубками борется население,— в публикации журнала «Огонек».