Трамп рассчитывает на гуманное решение Пекином кризиса в Гонконге

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что если председатель КНР Си Цзиньпин захочет гуманно решить проблему Гонконга, то он сделает это. «Я знают президента (председателя) Китая Си очень хорошо, он великий лидер, которого уважает народ»,— написал господин Трамп в Twitter.

«У меня нет ни малейшего сомнения, что если президент Си захочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, он сделает это»,— заявил президент США. «Личная встреча?» — написал он без пояснения.

В Гонконге с начала июня не прекращаются протесты. Поводом для возмущения граждан стал новый закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

Реакция Пекина на демонстрации ужесточается — там назвали протестующих «террористами», а в пограничный город Шэньчжэнь начали стягивать бронетранспортеры Народной вооруженной полиции КНР.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Политический протест переходит в полицейский».