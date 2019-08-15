ЗАТО что было Звездный может потерять особый статус с 2020 года

Бывшее место дислокации 52-й ракетной дивизии ЗАТО Звездный может лишиться особого статуса в 2020 году. По одной из версий, после снятия статуса ЗАТО может войти в состав Пермского района. Однако собеседники „Ъ-Прикамье“ не исключают сохранения экономически самодостаточного Звездного в качестве отдельного городского округа. Администрация ЗАТО выступает резко против данной инициативы и обратилась к министру обороны с просьбой сохранить статус закрытого образования. Эксперты считают, что присоединение Звездного может быть оправданно в случае объединения поселений Пермского района в единый муниципальный округ. В таком случае Звездный может стать центром нового муниципалитета.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, на федеральном уровне идет подготовка указа президента РФ об упразднении закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) — поселка Звездный. Предполагается, что территория лишится статуса ЗАТО с 2020 года. Об этом сообщают сразу несколько источников, знакомых с ситуацией в Звездном.

Звездный был основан в 1961 году. В советские годы это был закрытый военный городок Пермь-76. В 1992 году Звездный получил статус ЗАТО. Особый статус территории связан с дислокацией 52-й ракетной дивизии. В 2002 году ракетная дивизия была сокращена, а на ее основе создана 1328-я база перегрузки и хранения элементов боевых железнодорожных ракетных комплексов. Эта база была расформирована в 2007 году. Сейчас территория ЗАТО Звездный составляет 9 тыс. га. Численность населения — около 10 тыс. человек.

В сентябре этого года состоятся выборы в думу ЗАТО Звездный. После этого будет объявлен конкурс на пост главы территории.

По словам одного из собеседников, сейчас ЗАТО Звездный получает дотацию на сбалансированность местного бюджета из федерального. Но в случае снятия статуса эта дотация будет выделяться уже из бюджета края. По данным „Ъ-Прикамье“, проект указа президента предполагает выделение Пермскому краю межбюджетных трансфертов из федеральной казны для обеспечении сбалансированности бюджета Звездного в размере около 38 млн руб. в 2020 году и 42 млн руб.— в 2021-м. «Фактически после снятия статуса ЗАТО для Звездного ничего не изменится»,— отмечает источник. Вместе с тем он добавил, что этот шаг «обсуждается уже не в первый раз». «Но предыдущие обсуждения закончились ничем»,— подчеркнул собеседник.

По одной из версий, после снятия статуса ЗАТО Звездный может перестать существовать как отдельное муниципальное образование и будет присоединен к Пермскому муниципальному району. Однако собеседники „Ъ-Прикамье“ считают такое развитие событий маловероятным. «Звездный останется самостоятельным городским округом. Экономически это самообеспеченная территория, и присоединять ее к другим муниципальным образованиям нет смысла»,— полагает один из собеседников.

Другой источник, знакомый с ситуацией в Звездном, считает, что против присоединения территории к другому муниципалитету может выступить Министерство обороны РФ, так как здесь расположено Пермское суворовское училище, учредителем которого является ведомство.

Собеседник, близкий к краевым властям, пояснил, что вопрос снятия со Звездного статуса ЗАТО рассматривается федерацией давно. «Решения пока нет. Варианты территориальной организации Звездного могут быть разными»,— отметил источник.

Глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов заявил „Ъ-Прикамье“, что возможное присоединение Звездного к Пермскому муниципальному району не обсуждалось.

В администрации ЗАТО Звездный сообщили, что проект указа президента «Об упразднении закрытого административно-территориального образования — поселка Звездный Пермского края» размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, с 1 января 2020 года статус ЗАТО со Звездного будет снят. Разработчик проекта — Минэкономразвития России.

После опубликования проекта указа администрация и дума ЗАТО Звездный обратились за поддержкой к губернатору Пермского края Максиму Решетникову и министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой поддержать позицию органов местного самоуправления Звездного против упразднения ЗАТО.

Местные власти отмечают, что на территории ЗАТО располагается уникальный военный объект Мин­обороны РФ — Пермское суворовское военное училище на 560 воспитанников. «Кроме того, 94,7% земель ЗАТО Звездный находятся в ведении Минобороны РФ. В оперативном управлении министерства на сегодняшний день находятся 30 объектов, занимаемых различными организациями ведомства»,— добавляют в администрации Звездного.

По мнению местных властей, «решение об упразднении ЗАТО Звездный является преждевременным и может повлечь негативные последствия для безопасности государства, подорвать стабильное функционирование училища, а также привести к значительному снижению уровня жизни населения и неизбежному росту социальной напряженности в Звездном»,— считают местные власти.

Политический консультант Сергей Иванов полагает, что процесс снятия статуса ЗАТО в Звездном может стать болезненным. «Жители муниципалитета привыкли к особому статусу и некоему протекторату со стороны минобороны. И не спешат прощаться со статусом ЗАТО»,— отмечает эксперт. По его словам, реорганизация муниципалитета — «серьезный вызов для краевых властей». «Им предстоит принять принципиальное решение о сохранении Звездного в качестве самостоятельного городского округа либо присоединения его к Пермскому району. А руководству региона предстоят непростые переговоры о передаче земель минобороны в краевую собственность»,— предполагает политконсультант.

Господин Иванов считает, что в случае объединения поселений Пермского района в единый муниципальный округ Звездный может стать административным центром нового муниципалитета. «Сейчас в Пермском районе, состоящем из множества крупных сельских населенных пунктов, нет административного центра, и Звездный, с его развитой инфраструктурой, может им стать»,— резюмирует эксперт.

Константин Кадочников