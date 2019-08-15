Поверили в смазку

Один из крупнейших пермских застройщиков передумал продавать земли обанкротившегося завода смазок и СОЖ в Свердловском районе и вернулся к планам по их освоению. Под эту площадку девелопер уже зарегистрировал дочернюю компанию. В ПЗСП уточнили, что новое юрлицо создано в рамках подготовительной работы, конкретных сроков по развитию проекта нет, как и разрешения на строительство. Участники рынка полагают, что, с учетом дефицита участков в городе, пришло время осваивать эту территорию, однако отмечают, что рентабельность проекта может оказаться невысокой из-за местоположения и себестоимости строительства.



В конце июля АО «ПЗСП» зарегистрировало новую дочернюю компанию — ООО «Специализированный застройщик „Яблочкова, 3“». По данным kartoteka.ru, основной вид деятельности общества — строительство жилых и нежилых зданий, размер уставного капитала составляет 10 тыс. руб. Директором является Павел Южаков, сын исполнительного директора ПЗСП и бывшего вице-мэра Перми Сергея Южакова.

В АО «ПЗСП» сообщили, что ООО «Специализированный застройщик „Яблочкова, 3“» создан в рамках подготовительной работы по застройке территории завода смазок и СОЖ. «Это пока подготовительная работа, никаких сроков нет. Нет и разрешения на строительство»,— уточнили в компании.

ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» было признано несостоятельным в декабре 2012 года. Основным кредитором предприятия являлся Сбербанк (общая сумма задолженности — 185,39 млн руб.). В начале 2014 года он переуступил право требования долга ОАО «ПЗСП». В сентябре 2014 года на торгах по продаже имущества обанкротившегося предприятия ПЗСП приобрел за 180,13 млн руб. имущественный комплекс (Яблочкова, 26), куда входили, в частности, 16 земельных участков общей площадью почти 12 га. Позже были выкуплены еще два участка (общим объемом около 1 га).

В 2016 году ПЗСП запустил процедуру смены зонирования площадки, которая на тот момент относилась к производственной зоне ПК-4. Представляя проект на градсовете, застройщик уточнял, что освоение территории бывшего завода под жилье обсуждалось и с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, в частности речь шла о коммерческом и служебном жилье для сотрудников промышленного конгломерата. Помимо жилья, на участке предполагалось строительство торгового центра площадью до 8 тыс. кв. м. Объем инвестиций при минимальном объеме жилой застройки 150 тыс. кв. м оценивался в 7 млрд руб.

Последние несколько лет ПЗСП пытался продать земли бывшего завода. Так, в прошлом году участки на пересечении улиц Куйбышева и Яблочкова вошли в список инвестиционных площадок краевого Агентства инвестиционного развития, они предлагались под ритейл-парки. Тогда в ПЗСП не исключали вариант продажи земли, но уточняли, что территорией интересуются иногородние компании под проекты комплексной застройки. По данным „Ъ-Прикамье“, наиболее предметный интерес к объекту проявляла ГК «КОРТРОС», но она отказалась от покупки, поскольку сделку не согласовали в краевом правительстве.

Сейчас, по информации „Ъ-Прикамье“, в ПЗСП разрабатывают проект планировки территории на Яблочкова. После завершения он будет направлен в администрацию Перми. Если власти откажут в согласовании, то компания попробует добиться утверждения документа через суд. Иных возможностей начать застройку участка девелоперы не видят, поскольку городские власти по настоянию краевых чиновников блокируют любое освоение крупных площадок под жилье до тех пор, пока застройщики не возьмут на себя обязательства возвести на них за свой счет объекты социальной инфраструктуры.

В данный момент, напомним, власти пытаются на законодательном уровне закрепить за девелоперами социальную нагрузку. Пермская дума должна рассмотреть проект изменений в правила землепользования и застройки Перми, который возлагает на застройщиков жилых комплексов социальные обязательства: если компания намерена превысить новые нормативы по плотности или высотности застройки, она должна будет возвести необходимые социальные объекты за свой счет или перечислить средства в бюджет города.

Исполнительный директор «Талан-Пермь» Марина Коноплева полагает, что, с учетом дефицита земельных участков в городе, пришло время, чтобы осваивать территорию бывшего завода смазок и СОЖ. «Но за последние годы покупательская способность населения не стала выше, да и сама территория не очень привлекательна для жилья из-за находящихся рядом производств. Это повлияет на цену продажи квадратного метра, она будет невысокой. С другой стороны, себестоимость строительства сегодня выше, чем пару лет назад. Кроме того, застройщики переходят на систему эскроу-счетов и проектное финансирование. Все это сказывается на рентабельности проекта, она низкая. Мы в свое время смотрели эту площадку, но у нас тогда не срасталась экономика. Хотя ПЗСП именно с панельным домостроением, я думаю, сможет реализовать рентабельный проект. При условии, что строить будут только жилье, без дополнительных социальных объектов»,— считает госпожа Коноплева.

Вячеслав Суханов, Светлана Быкова