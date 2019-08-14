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Porsche показал 911 Speedster в духе 50-х годов

Компания Porsche представила новую версию спорткара 911 — модель 911 Speedster Heritage Design.

Автомобиль получил кузов цвета GT Silver Metallic с контрастными белыми элементами, позолоченные логотипы Speedster, а салон отделан сочетанием черной и коричневой кожи. Технически спорткар не изменился, сохранив 510-сильный 4-литровый двигатель с титановым выхлопом и 6-ступенчатой механической коробкой передач с функцией автоматической перегазовки.

Напомним, о создании гаммы эксклюзивных автомобилей, каждый из которых будет дорабатываться вручную специалистами Porsche Exclusive Manufaktur, стало известно в июле 2017 года. 911 Speedster Heritage Design, который формально не вошел в состав новой линейки, стал идейным вдохновителем этого проекта.

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