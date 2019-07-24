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Porsche сделает особые 911 в честь прошлых десятилетий

Компания Porsche выпустит лимитированную версию спорткаров 911 с особым оформлением, сообщает Automotive News со ссылкой на главу подразделения Porsche Exclusive Manufaktur Бориса Апенбринка.

Цвета кузова и отделки салона, материалы и другие детали будут подбираться соответственно эпохе, которой посвятят конкретную линейку автомобилей. Всего будет сделано около 1 тыс. эксклюзивных спорткаров Porsche 911, разделенных на четыре модификации — каждую посвятят 50-м, 60-м, 70-м и 80-м годам XX века.

Каждый спорткар будет дорабатываться вручную специалистами Porsche Exclusive Manufaktur. Первой моделью новой линейки станет Porsche 911, посвященный 50-м годам — эта модификация получит кузов цвета Cherry Metallic и бежевую отделку салона. Премьера такого спорткара состоится в 2020 году.

Напомним, ранее в Porsche представили опциональный пакет Heritage Design с оформлением в стилистике спорткаров 50-60-х годов для новой лимитированной модели Porsche 911 Speedster.

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