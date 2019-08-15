Следы двух миллиардов вывели на хищения

Почти весь день в среду сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) и оперативники ФСБ РФ проводили обыски по двум десяткам адресов в рамках уголовных дел о предполагаемом хищении руководством одного из крупнейших подрядчиков РЖД — группы компаний (ГК) «1520» — более 200 млрд руб., а также о даче бывшими совладельцами ГК Валерием Маркеловым и Борисом Ушеровичем взяток экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко на сумму около 2 млрд руб. В ходе обысков в том числе изымалась документация, касающаяся контрактов, заключенных ранее РЖД и ГК «1520». В самой группе компаний заявили, что у них в офисе никаких следственных действий не проводилось.

В среду утром сотрудники ФСБ и СКР при поддержке Росгвардии и оперативников нескольких региональных управлений ФСБ пришли с обысками по месту жительства бывших руководителей и топ-менеджеров головного подрядчика РЖД — ГК «1520», занимающейся железнодорожным строительством и проектированием. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного ГСУ СКР по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием служебного положения).

Источники “Ъ” сообщили, что силовики посетили и саму ГК, в которой изымались носители информации, в которых могли содержаться доказательства причастности бывшего руководства группы компаний к хищению более 200 млрд руб. (речь идет о периоде, предположительно, 10–15 лет).

Кроме того, по некоторым данным, обыски были проведены и в структурах члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича, через которые, по версии следствия, похищенные денежные средства выводились за границу по так называемой молдавской схеме.

Впрочем, директор по коммуникациям ГК «1520» Дмитрий Ивлиев в беседе с “Ъ” опроверг информацию о визите силовиков в офис компании на проспекте Мира. «Никаких обысков у нас в среду не было»,— заявил господин Ивлиев. Не удалось получить комментарий и в РЖД. По словам источника “Ъ” в госмонополии, говорить что-либо конкретное о расследовании здесь никто не будет до тех пор, пока с официальным сообщением на эту тему не выступит СКР.

В правоохранительных органах в среду следственные действия также не комментировали. При этом источник “Ъ” в правоохранительных органах отметил, что сумма 200 млрд руб. по ходу расследования может даже увеличиться.

Адвокаты фигурантов, в свою очередь, сослались на подписку о неразглашении материалов расследования и позицию подследственных излагать отказались.

По словам собеседника “Ъ” в силовых структурах, обыски у бывших руководящих сотрудников основного подрядчика РЖД стали логическим продолжением дела экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за взяточничество на 13 лет. Дело в том, что бывшим совладельцам ГК «1520» — арестованному в октябре 2018 года Валерию Маркелову и объявленному в розыск Борису Ушеровичу (сейчас находится в Великобритании) — ранее было предъявлено обвинение в даче полковнику Захарченко взяток за покровительство на общую сумму 2 млрд руб. Деньги бизнесмены, по версии следствия, передавали полицейскому в течение десяти лет. Именно документы, изъятые в рамках этого дела, позволили правоохранителям заподозрить, что в ГК совершались крупные хищения.

«Процедуры предъявления обвинения конкретным фигурантам дела о хищении, скорее всего, начнутся не ранее сентября, после того как следствие детально изучит изъятые в ходе обысков документы»,— предположил источник “Ъ”.

Юрий Сенаторов