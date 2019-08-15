Шпальцы веером

Правительство готовится к тому, что часть транспортных мегапроектов, включенных в комплексный план модернизации инфраструктуры, может не завершиться до конца 2024 года. Сейчас предлагается допустить присутствие в магистральном плане проектов, которые точно не завершатся в пределах срока его действия, но отвечают обозначенным стратегическим целям. Пока ненадолго приостанавливается реализация двух крупных проектов — строительства коридора «Европа—Западный Китай» и развития высокоскоростного железнодорожного сообщения, в рамках плана оцененных в 1,3 трлн руб. В правительстве поясняют, что речь не идет об отказе от них — лишь о необходимом их уточнении. Однако, по мнению источников “Ъ” и экспертов, оба эти проекта не имеют шансов быть реализованными в срок.

Два федеральных проекта, входящих в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ), могут быть отложены, следует из протокола заседания проектного комитета транспортной части КПМИ 2 августа (есть у “Ъ”). Как сообщается в протоколе, постановлено одобрить проект паспорта нацпроекта «Транспортная часть КПМИ» «с учетом возможности временного приостановления реализации мероприятий федеральных проектов "Европа—Западный Китай" и "Высокоскоростное железнодорожное сообщение" до принятия соответствующих решений по итогам рассмотрения вопроса об эффективности и целесообразности их реализации» на совещании под председательством Дмитрия Медведева. В аппарате премьера не уточнили, назначено ли совещание. В Минтрансе отказались от комментариев.

Проект «Европа—Западный Китай» (ЕЗК), согласно КПМИ, предполагает строительство скоростной автодороги Москва—Казань за 539 млрд руб., обхода Тольятти с переходом через Волгу и российского участка платной трассы для грузовиков «Меридиан» протяженностью около 2 тыс. км и стоимостью, по КПМИ, 600 млрд руб. из внебюджетных источников (проект инициирован «Русской холдинговой компанией» Александра Рязанова). «Меридиан» в июне, писали «Ведомости», был одобрен премьером. При этом в конце июля глава Минтранса Евгений Дитрих писал вице-премьеру — руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко, что сегодня существуют риски невыполнения инвесторами своих обязательств по мероприятиям, финансируемым исключительно из внебюджетных источников, в частности по проекту «Меридиан» (“Ъ” видел документ). Господин Дитрих просил оперативно определить механизмы взаимодействия частных инвесторов и руководителей федеральных проектов, а также утвердить порядок, обязывающий инвесторов предоставлять отчетность о ходе реализации проектов. Автодорога Москва—Казань и «Меридиан», равно как и реконструкция трассы М-7, служат одной и той же цели развития транспортной связи Европы с Западным Китаем, но в полной мере как конкурирующие не рассматриваются: «Меридиан» воспринимается как частный проект, одобрено строительство трассы Москва—Казань, параллельно предусмотрены мероприятия по повышению безопасности движения на М-7.

В утвержденном КПМИ проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение» по-прежнему подразумевает строительство первого участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Казань (Железнодорожный—Гороховец) стоимостью 622 млрд руб. Однако весной это решение было изменено, сейчас рассматривается трасса Москва—Петербург стоимостью 1,5 трлн руб. Инвесткомитет ОАО РЖД должен 23 августа рассмотреть вопрос о ее проектировании (см. “Ъ” от 9 августа). В ОАО РЖД комментариев не дали.

В аппарате вице-премьера Максима Акимова “Ъ” пояснили, что речь не идет об отказе ни от одного из этих проектов: в связи с принятым уже после утверждения КПМИ решением начать реализацию проектов ВСМ с маршрута Москва—Петербург, по этому проекту необходимо представить предпроектную и финансовую модели. Что касается ЕЗК, то речь идет об уточнении состава мероприятий в проекте, поясняют в аппарате вице-премьера, ожидая, что все эти вопросы будут рассмотрены уже в ближайшее время.

Также, согласно протоколу, в транспортную часть КПМИ теперь предложено включать и те мероприятия, которые не будут реализованы до истечения срока действия плана (2024 год), но которые могут способствовать реализации майских указов или системному развитию инфраструктуры в последующие годы. Источник “Ъ”, знакомый с причиной принятия этого пункта, поясняет, что он позволит как сохранить в составе КПМИ те мероприятия, реализация которых точно выйдет за рамки его сроков, так и добавить те мероприятия, которые соответствуют стратегическим целям развития инфраструктуры, но не могут в полном масштабе быть реализованы в сроки действия КПМИ. Он уточняет, что от регионов регулярно поступают предложения о включении в КПМИ проектов, соответствующих этим критериям, и подобная оговорка позволит создать задел на будущее. Другой собеседник “Ъ” уверен, что ВСМ точно не будет достроена в пределах действия комплексного плана и правительство прекрасно это понимает. То же касается и автодорог — как минимум «Меридиана» в силу его масштаба, говорит источник “Ъ” в дорожной отрасли.

ВСМ очевидно не попадет в срок до 2024 года: к этому нет никаких шансов, какой бы маршрут ни был выбран, уверен глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Если до конца 2020 года хотя бы будет принято решение о маршруте, это будет уже хорошо и к 2024 году можно начать строить, полагает эксперт. По его мнению, оговорка, касающаяся возможности сохранять в КПМИ мероприятия, которые точно выходят за его временные рамки, нужна как раз для проектов, подобных ВСМ, к которым, в отличие от других проектов в КПМИ, будет трудно применить какие-либо KPI, поскольку полностью реализованы они не будут.

Наталья Скорлыгина