«Меридиану» очерчивают перспективы

Соединять Европу и Китай поручили бизнесу: проект первой в стране частной магистрали «Меридиан» от Белоруссии до Казахстана одобрило правительство, но не аналитики. Он вызвал еще больше вопросов, чем аналогичная трасса, которую предлагал построить «Автодор». Как бизнес будет строить дорогу в Китай? И почему частный проект оказался привлекательнее государственного? Об этом — Иван Корякин.

Долгое время проектом магистрали в Китай занимался «Автодор»: соединял на бумаге агломерации и города, называл дорогу «Великим шелковым путем» и сравнивал ее с тоннелем под Ла-Маншем и Суэцким каналом по экономическому эффекту и масштабу, финансовому в том числе, потому что проект оценивали в 1 трлн руб.

В один момент в этой истории появился бывший зампред «Газпрома» Александр Рязанов, ныне совладелец «Русской холдинговой компании», который тоже планирует построить трассу в Китай под названием «Меридиан» в обход крупных городов, но зато почти вдвое дешевле (всего за 600 млрд руб.) и без бюджетных вливаний.

И в этот раз премьер Дмитрий Медведев одобрил частный проект. Так что, вероятно, именно этот вариант и будет в итоге воплощен в жизнь, говорит вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков: «Коллеги из "Русской холдинговой компании" говорят, что готовы за свой счет построить дорогу в том случае, если государство не реализует конкурирующий проект. Ведь известно, например, о предложении, которое Минтранс продвигает на протяжении уже многих лет — дороге Москва-Казань. Понятно, что это свяжет конкретные центры экономического роста, разгрузит магистраль М-7, улучшит условия жизни людей. Альтернатива этому — дорога "Меридиан", авторы проекта которой предпочитают, чтобы существовала только она одна и по ней ездили китайские фуры».

По данным газеты «Ведомости», «Русская холдинговая компания» все же намерена попросить деньги у государства — 35 млрд руб. в год на защиту от политических рисков, например, закрытия границ. Коммерческие риски останутся на инвесторах. Но кто будет вкладываться в частную дорогу? Ею, как говорил в интервью РБК господин Рязанов, интересуется управляющая компания «Лидер», которая работает с пенсионными накоплениями граждан, поэтому и просит гарантий на случай, например, отсутствия трафика.

И, вполне возможно, его и не будет: мало кто захочет везти по трассе грузы из Китая, уверен директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин: «Если я везу контейнер с несрочным грузом, который не испортится, то отправляю его морем. В этом случае, конечно, подсчитывается, сколько времени займет перевозка и во сколько обойдется. Это великолепно налаженные пути. Если это срочный груз, то его везут авиационным контейнером.

Какой груз повезут на автомобиле на трансконтинентальные расстояния?».

Потому и окупаемость частной транзитной дороги под вопросом, считают аналитики. Хотя авторы проекта рассчитывают выйти в плюс за 12 лет. Сделать это можно, в частности, за счет перехвата трафика Суэцкого канала: если морем контейнер добирается до Европы за 40 дней, то фура по трассе «Меридиан» довезет его в Германию за десять. Правда, придется и заплатить — 15-20 руб. за километр, говорили авторы проекта. Учитывая же, что протяженность магистрали составит почти 2 тыс. км (расстояние от Белоруссии до Казахстана), то получится 30 тыс. руб., что можно сравнить с половиной средней зарплаты российского дальнобойщика.

Однако скорость доставки важнее, отмечает генеральный директор компании Bedford Group Владимир Ворошилов: «Фурой по автомобильным трассам будет везти дороже, но очень часто для торговцев очень важно привезти товар как можно раньше, даже несмотря на более высокую себестоимость перевозки.

Транзитное время является главным преимуществом».

Но даже если перевозчикам транзитная трасса в Китай будет выгодна, это еще не гарантирует ее окупаемость. Проблему способны решить беспилотные фуры — чиновники обсуждают и такую возможность. И все это могло бы напомнить прожектерство, если бы строительство дороги не было упомянуто в майских указах президента, которые необходимо выполнить к 2024 году.

По данным СМИ, «Русская холдинговая компания» уже выкупила земли сельхозназначения под строительство магистрали. На это потратили более 2 млрд руб.