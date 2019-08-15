От Фемиды ждут оправданий

Кубанским судьям дана установка «не бояться выносить больше оправдательных приговоров». Об этом, по информации источника „Ъ-Кубань“, на совещании, посвященном итогам полугодия, заявил глава суда Алексей Шипилов. В ведомстве не смогли оперативно ответить, какова сегодня доля подобных решений в общем их количестве. Краснодарские адвокаты считают, что в целом ситуация схожа с общероссийской: порядка 0,3% от всех завершенных процессов по уголовным делам. Эксперты отмечают, что судьи не рискуют оправдывать обвиняемых, поскольку это приравнивается к негативной оценке работы органов прокуратуры и следствия. Вместо этого дела возвращаются на доработку либо по ним выносится более мягкий приговор.



В Краснодаре прошло совещание, посвященное итогам работы судебной системы края в первом полугодии 2019 года. На нем присутствовали председатели городских, окружных и районных судов. По данным источника „Ъ-Кубань“, в ходе мероприятия новый глава крайсуда Алексей Шипилов (назначен в июне 2019 года) призвал собравшихся «не бояться выносить оправдательные приговоры» и рекомендовал в случае попыток вмешательства в ход рассмотрения дел незамедлительно писать докладные на его имя.

В краевом суде не смогли оперативно ответить, какова доля оправдательных приговоров в общем количестве оконченных судопроизводств на Кубани сегодня. В открытых источниках такие данные также отсутствуют. По информации сайта ведомства, в 2018 году в районные и городские суды края поступило 17381 уголовное дело, что на 6,5% меньше, чем в 2017 году (18591 дело). По результатам рассмотрения федеральными судьями осуждено 15686 человек. Это на 10,25% меньше, чем годом ранее (17 477 человек). 7161 осужденный (45,65%) получил реальный срок, что соответствует показателям прошлого года.

По данным адвоката коллегии «ЭкКорп-Защита» Олега Никуленко, в целом в 2018 году российскими судами были рассмотрены уголовные дела в отношении около 900 тыс. человек. Осуждено 685 тыс. человек, оправдано две тысячи. В отношении 193 тысяч дела были прекращены. Доля оправдательных приговоров составила 0,3%. «Для сравнения: в 2017 году в Германии их доля — 0,9%, в Португалии — 0,6%, Чехии — 0,3%, Бельгии — 0,3%, Венгрии — 0,2%»,— говорит господин Никуленко. Он также отмечает, что 69% российских уголовных дел в 2018 году было рассмотрено в особом порядке, когда подсудимые еще до передачи дела в суд признали вину и были согласны с обвинением. «Конфликтных» было 279 тыс. судебных процессов — когда подсудимый пытался доказать свою невиновность. Доля оправдательных приговоров в конфликтных процессах составила 0,71%.

По мнению опрошенных „Ъ-Кубань“ адвокатов, ситуация с оправдательными приговорами в Краснодарском крае соответствует общероссийским цифрам. По словам краснодарского адвоката Андрея Тарана, фактически сейчас органы следствия и прокуратуры взваливают на плечи судей необходимость исправления и легитимизации всех допущенных на следствии нарушений. Краевая Фемида в качестве альтернативы вынесения оправдательных приговоров предпочитает возвращать дела в прокуратуру для устранения препятствий рассмотрения. Еще одной альтернативой становится избрание мягких наказаний.

С ним согласен и Олег Никуленко, который отмечает, что система считает оправдательный приговор браком в работе органов предварительного следствия и прокуратуры.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов также отмечает, что оправдательные приговоры выносятся только в самых крайних и исключительных случаях, когда степень нарушений со стороны обвинения становится невыносимо критической.

Адвокат адвокатской палаты Краснодарского края Сергей Нефагин добавляет, что вероятность отмены такого приговора в вышестоящем суде намного выше, чем у обвинительного. «В первую очередь это большой минус в работе прокурора. Судьи же отчасти зависимы от прокуратуры, поскольку та проводит проверки в отношении кандидатов на должности судей при первоначальном назначении, а также при переходе на другую судейскую должность. Кроме того, когда приговор обжалуется прокурором, вышестоящий суд более пристально подходит к проверке законности судебного акта. Нередко, чтобы не выносить оправдательный приговор, судьи принимают решение о возвращении уголовного дела прокурору, а впоследствии тот возвращает его в следственный орган, после чего оно прекращается»,— говорит господин Нефагин. Он также отмечает, что фактически в такой ситуации у бывшего обвиняемого также появляется право на реабилитацию, то есть последствия аналогичны оправдательному приговору.

«После прихода нового председателя краевого суда изменения в подходе рассмотрения гражданских и уголовных дел уже ощущаются. Однако на сегодня решить проблему обвинительного уклона при рассмотрении уголовных дел только высказанной позицией вряд ли возможно. Нужно менять в том числе и кадровый состав судей, поскольку многие привыкли работать в системе с ярко выраженным обвинительным уклоном. Также хотелось бы, чтобы глава ведомства пристально рассматривал внепроцессуальные обращения и жалобы граждан на действия судей, поскольку это единственно возможный способ донести до него информацию о злоупотреблениях на местах»,— говорит господин Нефагин.

По данным источников „Ъ-Кубань“ в краевом суде, изменения с приходом нового руководителя ведомства могут произойти и в порядке доступа на судебные заседания. Так, Алексей Шипилов рекомендовал проводить все процессы, за исключением закрытых, в режиме максимальной доступности, не препятствовать всем желающим вести фото- и видеосъемку. Также глава ведомства потребовал разобраться, на каком основании некоторые его подчиненные пользуются личным автотранспортом. Якобы выяснилось, что некоторые машины по документам судьям не принадлежали.

Андрей Нимченко