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С приходом нового председателя в крайсуде начались перемены

Фото: Владимир Кондратов / Коммерсантъ   |  купить фото

От Фемиды ждут оправданий

Новый глава краевого суда Алексей Шипилов рекомендовал подчиненным не бояться выносить больше оправдательных приговоров

Коммерсантъ (Краснодар) от

Кубанским судьям дана установка «не бояться выносить больше оправдательных приговоров». Об этом, по информации источника „Ъ-Кубань“, на совещании, посвященном итогам полугодия, заявил глава суда Алексей Шипилов. В ведомстве не смогли оперативно ответить, какова сегодня доля подобных решений в общем их количестве. Краснодарские адвокаты считают, что в целом ситуация схожа с общероссийской: порядка 0,3% от всех завершенных процессов по уголовным делам. Эксперты отмечают, что судьи не рискуют оправдывать обвиняемых, поскольку это приравнивается к негативной оценке работы органов прокуратуры и следствия. Вместо этого дела возвращаются на доработку либо по ним выносится более мягкий приговор.


В Краснодаре прошло совещание, посвященное итогам работы судебной системы края в первом полугодии 2019 года. На нем присутствовали председатели городских, окружных и районных судов. По данным источника „Ъ-Кубань“, в ходе мероприятия новый глава крайсуда Алексей Шипилов (назначен в июне 2019 года) призвал собравшихся «не бояться выносить оправдательные приговоры» и рекомендовал в случае попыток вмешательства в ход рассмотрения дел незамедлительно писать докладные на его имя.

В краевом суде не смогли оперативно ответить, какова доля оправдательных приговоров в общем количестве оконченных судопроизводств на Кубани сегодня. В открытых источниках такие данные также отсутствуют. По информации сайта ведомства, в 2018 году в районные и городские суды края поступило 17381 уголовное дело, что на 6,5% меньше, чем в 2017 году (18591 дело). По результатам рассмотрения федеральными судьями осуждено 15686 человек. Это на 10,25% меньше, чем годом ранее (17 477 человек). 7161 осужденный (45,65%) получил реальный срок, что соответствует показателям прошлого года.

По данным адвоката коллегии «ЭкКорп-Защита» Олега Никуленко, в целом в 2018 году российскими судами были рассмотрены уголовные дела в отношении около 900 тыс. человек. Осуждено 685 тыс. человек, оправдано две тысячи. В отношении 193 тысяч дела были прекращены. Доля оправдательных приговоров составила 0,3%. «Для сравнения: в 2017 году в Германии их доля — 0,9%, в Португалии — 0,6%, Чехии — 0,3%, Бельгии — 0,3%, Венгрии — 0,2%»,— говорит господин Никуленко. Он также отмечает, что 69% российских уголовных дел в 2018 году было рассмотрено в особом порядке, когда подсудимые еще до передачи дела в суд признали вину и были согласны с обвинением. «Конфликтных» было 279 тыс. судебных процессов — когда подсудимый пытался доказать свою невиновность. Доля оправдательных приговоров в конфликтных процессах составила 0,71%.

По мнению опрошенных „Ъ-Кубань“ адвокатов, ситуация с оправдательными приговорами в Краснодарском крае соответствует общероссийским цифрам. По словам краснодарского адвоката Андрея Тарана, фактически сейчас органы следствия и прокуратуры взваливают на плечи судей необходимость исправления и легитимизации всех допущенных на следствии нарушений. Краевая Фемида в качестве альтернативы вынесения оправдательных приговоров предпочитает возвращать дела в прокуратуру для устранения препятствий рассмотрения. Еще одной альтернативой становится избрание мягких наказаний.

С ним согласен и Олег Никуленко, который отмечает, что система считает оправдательный приговор браком в работе органов предварительного следствия и прокуратуры.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов также отмечает, что оправдательные приговоры выносятся только в самых крайних и исключительных случаях, когда степень нарушений со стороны обвинения становится невыносимо критической.

Адвокат адвокатской палаты Краснодарского края Сергей Нефагин добавляет, что вероятность отмены такого приговора в вышестоящем суде намного выше, чем у обвинительного. «В первую очередь это большой минус в работе прокурора. Судьи же отчасти зависимы от прокуратуры, поскольку та проводит проверки в отношении кандидатов на должности судей при первоначальном назначении, а также при переходе на другую судейскую должность. Кроме того, когда приговор обжалуется прокурором, вышестоящий суд более пристально подходит к проверке законности судебного акта. Нередко, чтобы не выносить оправдательный приговор, судьи принимают решение о возвращении уголовного дела прокурору, а впоследствии тот возвращает его в следственный орган, после чего оно прекращается»,— говорит господин Нефагин. Он также отмечает, что фактически в такой ситуации у бывшего обвиняемого также появляется право на реабилитацию, то есть последствия аналогичны оправдательному приговору.

«После прихода нового председателя краевого суда изменения в подходе рассмотрения гражданских и уголовных дел уже ощущаются. Однако на сегодня решить проблему обвинительного уклона при рассмотрении уголовных дел только высказанной позицией вряд ли возможно. Нужно менять в том числе и кадровый состав судей, поскольку многие привыкли работать в системе с ярко выраженным обвинительным уклоном. Также хотелось бы, чтобы глава ведомства пристально рассматривал внепроцессуальные обращения и жалобы граждан на действия судей, поскольку это единственно возможный способ донести до него информацию о злоупотреблениях на местах»,— говорит господин Нефагин.

По данным источников „Ъ-Кубань“ в краевом суде, изменения с приходом нового руководителя ведомства могут произойти и в порядке доступа на судебные заседания. Так, Алексей Шипилов рекомендовал проводить все процессы, за исключением закрытых, в режиме максимальной доступности, не препятствовать всем желающим вести фото- и видеосъемку. Также глава ведомства потребовал разобраться, на каком основании некоторые его подчиненные пользуются личным автотранспортом. Якобы выяснилось, что некоторые машины по документам судьям не принадлежали.

Андрей Нимченко


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