Трамп заявил, что потерял до $5 млрд за время работы президентом США

Президент США Дональд Трамп заявил, что «президентская должность обходится ему в целое состояние», сообщает NBC. По подсчетам господина Трампа, за время президентства из-за «ежедневных» судебных исков он потерял до $5 млрд.

«Вероятно, эта высокая честь обходится мне в $3–5 млрд, и мне наплевать, мне все равно. Знаете, для богатых людей это не имеет значения. Я просто хочу хорошо поработать»,— заявил он, выступая перед сотрудниками нефтехимического предприятия Shell в Пенсильвании.

NBC отмечает, что проверить эти цифры практически невозможно: господин Трамп еще не подавал налоговую декларацию за прошлый год. Ранее президента США уличили в том, что он преувеличил свое состояние более чем в два раза. В 2016-м господин Трамп заявил, что суммарно его активы стоят более $10 млрд, однако Forbes подтвердил информацию только о $3,7 млрд.