Google теряет клики

Большинство запросов в Google заканчиваются без переходов по ссылкам. Об этом свидетельствуют данные маркетинговой аналитической фирмы Jumpshot. Число таких «холостых» запросов росло с 2016 года и продолжает увеличиваться.

Специалисты Jumpshot проанализировали 40 млн поисковых запросов в браузерах в июне в США и выяснили, что количество поисков в Google, которые не заканчиваются кликами по ссылкам на другие сайты, увеличилось до 50,3%.

Переходы по выпадающим результатам занимают 45,3% (включая 5,9% на сайты или сервисы Google), клики по рекламным ссылкам — 4,4%.

Это худший показатель для поисковика за последние годы. Число неудачных запросов росло с 2016 года, когда оно составляло 43,9%. В первом квартале 2016 года пользователи переходили по ссылкам в 54,01% случаев (переходы на рекламу составляли 2,1%). Во втором квартале 2017 года количество запросов с кликами по ссылкам впервые опустилось ниже 50% и продолжило снижаться. В то же время количество кликов на рекламу продолжало увеличиваться: в третьем квартале 2017 года их число превысило 3%, а во втором квартале 2019 года — 4%.

Количество запросов без переходов по ссылкам в мобильном приложении Google составляет 61,9% — серьезный скачок с января 2016 года, когда этот же показатель был равен 55,1%. Количество кликов по выпадающим результатам снизилось с 44,9% до 38,1%, зато переходы на рекламу увеличились с 3,3% до 11,4%.

Частично такая ситуация может быть связана с тем, что Google в последние годы сконцентрировала свое внимание на предоставлении результатов на отдельных рекламных позициях перед выдачей основных поисковых результатов.

Однако в Jumpshot утверждают, что чаще всего на таких отдельных позициях указываются сервисы Google, в то время как «многие сайты безуспешно стремятся попасть на эти первые строчки в результатах выдачи».

Тем не менее Google остается самым популярным поисковиком в США: 94% всех поисковых запросов отправляются с сервисов, принадлежащих Google. Основному поисковику достается 69,4%, Google Images составляет 20,5%, YouTube — 2,98%, Google Maps — 0,75%. Выше 1% доля только у Amazon (1,99%), Yahoo! (1,41%) и Bing (1,18%).

Google неоднократно штрафовали за монополистическую стратегию. В июне 2017 года Google оштрафовали на €2,4 млрд за нарушение антимонопольного законодательства ЕС — тогда компании вменяли злоупотребление доминирующим положением на рынке и предоставление преимуществ собственному сервису Google Shopping. В июле 2018 года Европейская комиссия оштрафовала Google на €4,35 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств Android. В марте 2019 года Google оштрафовали на €1,49 млрд за нарушение норм конкуренции при размещении рекламы в интернете и ее выделении при поиске. В августе этого года Европейские рекрутинговые сайты обвинили Google в антиконкурентном поведении из-за несправедливого показа вакансий в поиске.

Евгений Федуненко