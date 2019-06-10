Google нажилась на журналистах

Google заработала $4,7 млрд на рекламных объявлениях, демонстрируемых при поиске новостных публикаций. Это почти столько же, сколько получили от цифровой рекламы в прошлом году все американские СМИ. Но представители медиа больше не намерены с этим мириться: во вторник в Палате представителей пройдет первое слушание по законопроекту, который позволит издательствам объединяться против цифровых гигантов в борьбе за рекламный рынок.

Корпорация Google зарабатывает на новостях почти столько же, сколько все американские СМИ вместе взятые. Об этом говорится в докладе News Media Alliance, на который ссылается The New York Times и который должен быть опубликован в понедельник.

Для сравнения: Google заработала в 2018 году на онлайн-рекламе, которая демонстрируется при поисковой выдаче новостных материалов, $4,7 млрд, а американские СМИ получили от цифровой рекламы $5,1 млрд.

И президент News Media Alliance, объединяющей более двух тысяч газет США, Дэвид Чаверн полагает, что журналисты заслуживают куда большей части доходов от рекламы, чем сейчас, учитывая, что весь контент производят именно журналисты, а не технологические компании вроде Google и Facebook, которые доминируют на рынке цифровой рекламы.

Публикация доклада организации приурочена к началу слушаний в Палате представителей Конгресса США по законопроекту, который должен помочь защитить интересы СМИ при распределении доходов от онлайн-рекламы. Закон о конкуренции и защите журналистики, рассмотрение которого начнется во вторник, предусматривает выведение СМИ из-под антимонопольного законодательства сроком на четыре года. Это позволит издательствам объединяться для ведения переговоров с онлайн-платформами о распределении рекламных доходов.

«Мы просим о возможности для издательств действовать коллективно, чтобы бороться за лучшее, долгосрочное соглашение,— заявил господин Чаверн в интервью CNN Business.— Потому что сейчас платформы получают выгоду от нашего контента, а взамен вкладывают слишком мало в будущее журналистики».

Кирилл Сарханянц