Совбез РФ: США используют кибератаки как повод для ядерных ударов по «неудобным государствам»

Замсекретаря Совета безопасности России Олег Храмов заявил, что США обвиняют «неудобные» государства в хакерских атаках, чтобы легитимно проводить против них военные операции вплоть до применения ядерного оружия. Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

По словам господина Храмова, американцы продвигают новую концепцию «выяви и пристыди» (name and shame): по ней группа стран в одностороннем порядке может признать государство виновным в кибератаке. «Основным фактором в определении виновного будет, видимо, политический контекст. Цель ясна — легализовать возможность проведения не только информационных, но и военных операций против "неудобных" государств вплоть до применения ядерных арсеналов»,— сказал он.

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Напомним, в январе демократы США обвинили Россию в попытке взломать партийные серверы в ноябре 2018 года. В исковом заявлении говорится, что на «десятки адресов электронной почты DNC» пришли письма с зараженной гиперссылкой. Однако «нет свидетельств в пользу того, чтобы эта атака была успешной». Фигурантами по делу проходили 12 предполагаемых сотрудников Главного разведывательного управления РФ.

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