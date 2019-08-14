На Васильевском острове горит бизнес-центр

В бизнес-центре на Малом проспекте Васильевского острова, д. 58 произошел пожар. О возгорании в офисном центре сообщают очевидцы в одной из социальных сетей.

На место выехали спасательные службы.

По данным телеканала «78», ЧП произошло в бизнес-центре «Ленинград». В 4-этажном здании горит примерно 200 кв. м кровли. В помещениях, по данным телеканала, находятся люди.

Как заявили в ГУ МЧС по городу, сообщение о пожаре поступило в ведомство в 17:00 по мск. Из-за угрозы распространения огня возгоранию присвоен ранг пожара № 1БИС. В 4-х этажном административном здании горят чердачные помещения. Данных о пострадавших нет.