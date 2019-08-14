Суд оставил в силе приговор калининградскому журналисту и экс-замполпреду по СЗФО

Городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе приговор главному редактору «Новых колес» Игорю Рудниковую и бывшему заместителю полпреда президента по Северо-Западному федеральному округу, миллиардеру Александру Дацышину. Они обвинялись в вымогательстве у главы следственного управления Следственного комитета РФ (СУ СКР) по Калининградской области генерала Виктора Леденева $50 тыс. за прекращение «клеветнических и позорящих его репутацию» публикаций.

В своей жалобе господин Леденев просил признать Игоря Рудникова и Александра Дацышина виновными в вымогательстве, утверждая, что их вина в этом доказана. Защита экс-замполпреда просила оправдать Александра Дацышина, не раз отмечая наличие множественных противоречий в показаниях потерпевшего. Ранее суд первой инстанции переквалифицировал обвинение с вымогательства на самоуправство. Присутствовавший в суде Игорь Рудников и его защитники остались удовлетворены решением горсуда. Прокуратура не подавала апелляционного представления на вынесенный приговор, посчитав его законным и обоснованным.

Напомним, следствие считало, что Игорь Рудников и Александр Дацышин требовали с генерала Леденева $50 тыс., угрожая распространить клеветнические сведения о его имуществе. Изначально журналиста Игоря Рудникова обвиняли в вымогательстве в особо крупном размере (ст. 163 УК РФ), а экс-заместителя полпреда — в пособничестве.

Марина Царева