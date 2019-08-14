В Петербурге могут появиться экспериментальные «умные» кварталы

К стратегическому развитию Петербурга городские власти могут привлечь японские высокотехнологические решения. Как заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Марков, городу будет полезен опыт японских коллег в рациональных планировочных решениях, создании «зеленого каркаса» и проект «Умный здоровый дом».

По его словам, «наши отраслевые специалисты готовы проработать предложения по территориям для создания экспериментальных «умных» кварталов в Петербурге по успешному опыту Японии в Йокогаме и вблизи Токио».

Кроме того, петербургским властям интересен опыт Японии в развитии транспортной инфраструктуры, в том числе технологий с использованием альтернативных источников энергии, реконструкции инженерных сетей и очистки воды.