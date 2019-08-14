Американские медиакорпорации CBS и Viacom объединились на $30 млрд

Американские медиагиганты CBS и Viacom договорились о слиянии, стоимость объединенной компании составит около $30 млрд. Как говорится в совместном сообщении (.pdf), Акционеры Viacom получат по 0,6 акции CBS за каждую принадлежащую им акцию, тем самым общая стоимость Viacom оценивается в $12 млрд. В объединенной компании, которая получит название ViacomCBS, акционеры CBS будут владеть 61% акций, акционеры Viacom — оставшимися 39%. Компанию возглавит генеральный директор Viacom Боб Бэкиш.

Ранее CBS и Viacom уже существовали в составе одной компании — в 2000 году принадлежащая американскому медиамагнату Самнеру Редстоуну Viacom приобрела CBS. Правда, уже в 2005 году Viacom разделилась на две независимые компании — CBS Corp и нынешнюю Viacom. При этом обе компании принадлежат семье господина Редстоуна. О том, что компании хотят обсудить возможность слияния, сообщалось еще в прошлом году.

Слияние CBS и Viacom — попытка компаний более успешно конкурировать как с быстро развивающимися стриминговыми сервисами, такими как Netflix, так и с другими старыми компаниями, такими как Disney и Comcast. Сделка объединит один из самых популярных американских телеканалов CBS, в числе прочего выпускавший сериал «Теория большого взрыва», а также общественно-политическое телешоу «60 минут», с активами Viacom — кинокомпанией Paramount Pictures, музыкальным телеканалом MTV и др. Годовая выручка объединенной компании должна составить $28 млрд. Доля ViacomCBS на американском телевизионном рынке должна составить 22%.

Яна Рождественская