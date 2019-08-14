Mail.ru Group ведет переговоры о предустановке своих приложений на смартфоны Huawei

Mail.ru Group ведет переговоры с Huawei о предустановке российских приложений на смартфоны китайской компании. «Да, можем подтвердить переговоры. Мы заинтересованы в том, чтобы наши продукты были представлены на максимальном количестве платформ, в том числе и Huawei. Mail.ru Group открыта ко всем взаимовыгодным партнерствам»,— сообщил “Ъ” представитель Mail.ru Group.

Ранее президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг сообщил, что смартфоны Huawei могут заговорить голосом «Алисы». Представители китайской компании и «Яндекса» в настоящее время обсуждают возможность кооперации.

Huawei также ведет переговоры о тестировании российской операционной системы «Аврора» на своих смартфонах. О том, что пилотный проект может быть запущен до конца 2019 года, сообщал “Ъ” 31 июля заместитель главы Минкомсвязи Михаил Мамонов.

О том, как власти России пытаются поддержать «Аврору», предлагая ее китайцам, читайте в публикации “Ъ”.