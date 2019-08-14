Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать входящую в «Аэрофлот» авиакомпанию «Победа», сообщил РБК со ссылкой на письмо господина Артемьева вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху. Господин Акимов отмечает, что приватизация лоукостера поможет развитию внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке. Это предложение — ответ на поручение президента России Владимира Путина следить за стоимостью на авиабилеты.

ФАС обнаружила закономерности в сегменте перевозок пассажиров на ближне- и среднемагистральных самолетах, которые могут приводить к установлению разных цен на сопоставимых маршрутах. Участие «Победы» в маршрутах повышает конкуренцию и заставляет других авиаперевозчиков снижать цену на билеты. Доходные ставки на маршрутах лоукостера в среднем на 10% ниже, чем на рынке.

В последнее же время «Победа» активно развивает международные направления, доля которых уже перевесила у компании внутренние рейсы. С начала года у «Победы» отмечалось увеличение роста авиаперевозок на 51,4% (более 1 млн пассажиров). «При этом имеются случаи отмены или сокращения полетов на внутренних маршрутах. Полагаем, что такие действия могут быть направлены на сокращение конкуренции, в том числе с "Аэрофлотом" и "Россией" (также входит в группу "Аэрофлот".— “Ъ”)»,— отметил в письме глава ФАС.

По его мнению, эту проблему решит приватизация компании. Господин Артемьев также выступает за развитие внутренних рейсов «Победы», а не международных. «Оставаясь в группе "Аэрофлот", "Победа" должна развиваться внутри страны либо выходить из группы "Аэрофлот" и конкурировать с ней»,— прокомментировал изданию взаимоисключающие предложения господина Артемьева замруководителя ФАС Александр Редько.

О динамике перевозок в первом полугодии — в материале “Ъ” «Авиакомпании наращивают перевозки».