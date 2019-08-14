Власти Ленобласти утвердили проект планировки широтной магистрали во Всеволожском районе

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил проект планировки территории и проект межевания участка Широтной скоростной магистрали от улицы Коммуны до Колтушского шоссе. Это последний, шестой этап Восточного скоростного радиуса (ВСР), сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Планируется, что пятикилометровый четырехполосный участок автодороги пройдет по территории деревни Заневка, городского поселка Янино-1, а также поселка при железнодорожной станции Пятый километр. В дальнейшем дорожники подключат эту часть магистрали к новому подъезду ко Всеволожску.

Напомним, что ППТ четвертого и пятого этапов ВСР был утвержден в конце прошлого года. Четвертый участок по территории деревни Заневка и городу Кудрово, пятый — по поселку при станции Мяглово и деревни Новосергиевка. Предполагается, что практически все участки ВСР, проходящие по территории Ленобласти, будут установлены на эстакадах. В местах пересечения с КАД и Мурманским шоссе предусмотрены дорожные развязки.