Общественный транспорт Краснодара оформят в едином стиле

Фото: администрация Краснодара

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара разработал единый стиль оформления для всех муниципальных и частных маршрутов городского общественного транспорта. В регламенте прописан размер, цвет и стиль шрифтов для обозначения номеров маршрутов, трафареты информационных стикеров, а также нормативы звукового и электронного информирования пассажиров.

К примеру, номера маршрутов будут обозначены черным цветом на желтом фоне. Это, по словам разработчиков регламента, позволит улучшить видимость маршрута на расстоянии свыше 100 м. Предполагается, что на лобовом маршрутном указателе перевозчики будут обозначать номер маршрута, а также его начальную и конечную точку. На боковом указателе будет, кроме прочего, перечислен список основных остановок машрута.

Цвет пикселей на электронных маршрутных указателях станет белым. Яркость табло должна меняется в зависимости от времени суток. Наличие такого электронного указателя над лобовым стеклом автобусов, троллейбусов и трамваев станет обязательным требованием при обновлении подвижного состава.

В документе также прописаны шаблоны всех типов и видов памяток для пассажиров. Обозначены места размещения наклеек.

Рекламу в салоне транспорта запретят размещать на стеклах. Афиши и объявления должны быть исключительно по правому борту автобусов, трамваев и троллейбусов. Левый борт будет предназначен только для информации о маршруте. Регламентированный размер рекламных листовок — 3040 см.

С перевозчиками уже достигнута договоренность о постепенной ликвидации наружной рекламы на бортах транспорта. Ее будут убирать по мере истечения сроков контрактов с рекламодателями.

Единое оформление подвижного состава в систему общественного транспорта Краснодара планируют внедрять постепенно.

Василий Хитрых