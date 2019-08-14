Штаты подали в суд на Дональда Трампа

Во вторник представители 21 штата США и округа Колумбия подали иск против администрации президента Дональда Трампа, которая отменила жесткие экологические требования к выбросам промышленных предприятий и угольных ТЭС. Истцы считают, что эти действия не только наносят вред окружающей среде, но и фактически лоббируют интересы промышленных предприятий и электростанций, использующих в своей работе уголь во вред здоровью людей.

В иске, поданном в Апелляционный суд округа Колумбия, представители 21 штата и округа Колумбия «призвали суд пересмотреть недавние действия Управления по защите окружающей среды, которые отменяют план чистой энергетики, а также требования к выбросам парниковых газов при работе энергетических предприятий». Иск подан от штатов Вермонт, Виргиния, Вашингтон, Висконсин, Гавайи, Делавэр, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Северная Каролина и округа Колумбия.

Прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, один из главных авторов инициативы, заявила , что если не поменять экологический курс, то возможна катастрофа.

«Но вместо того чтобы менять курс и решать эти проблемы, защищая здоровье людей и безопасность окружающей среды, администрация Трампа отменила план чистой энергетики и заменила его положением, которые мы считаем положением "грязной энергетики",— сказала она.— Мое ведомство и присоединившаяся к нему коалиция штатов и городов со всей страны будут бороться против этих незаконных мер, чтобы защитить наше будущее от катастрофических изменений климата».

Во время президентства Барака Обамы в США в 2015 году был принят план чистой энергетики, в соответствии с которым выбросы парниковых газов энергетическим сектором США должны будут снизиться на треть к 2030 году от уровня 2005 года. Результатом должно было стать сокращение выбросов парниковых газов на 870 млн тонн СО2 к указанному сроку. Уже тогда многие республиканцы, а также представители угольного лобби резко выступили против действий администрации Барака Обамы. Когда к власти пришел Дональд Трамп, отмена этого плана была одним из самых ожидаемых решений новой администрации, что и произошло в марте 2017 года.

Во время президентской кампании он говорил, что план чистой энергетики мешает развитию американской промышленности чрезмерными экологическими требованиями, которые ведут к высоким издержкам для угольных, автомобильных и нефтегазовых корпораций. Дональд Трамп заявлял, что требования плана приносили американскому бизнесу издержки на сумму около $49 млрд в год и вели к росту цен на электроэнергию в большинстве штатов. Кроме того, из-за этого плана производство угля сократилось бы на 242 млн тонн. В указе Дональда Трампа говорится, что отмена плана чистой энергии является укреплением «американской энергетической независимости».

В июне Управление по защите окружающей среды США объявило об отмене плана чистой энергетики. Он был заменен новыми положениями, в соответствии с которыми установка экологических требований, в том числе ограничений на выброс парниковых газов, становится компетенцией местных властей — штатов и городов, где находится то или иное предприятие или угольная электростанция.

«Они решили вернуться назад в уже прошедшую эпоху, пытаясь прийти на выручку угольной промышленности,— отметил на пресс-конференции губернатор штата Калифорнии Гевин Ньюсом.





Он добавил, что поданный иск является не только иском против политики Трампа, но и попыткой защитить «наших детей и внуков», которые будут страдать от загрязнения воздуха. В интервью телеканалу CNN официальный представитель Управления по защите окружающей среды США Майкл Аббуд заявил, что его ведомство «работает над положениями, которые найдут поддержку в судах», добавив, что не может комментировать текущие судебные разбирательства.

Евгений Хвостик