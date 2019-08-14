Богатый выбор для авиапассажиров

Хайтек-обозреватель "Ъ FM" Александр Леви рассказывает, какие блюда могут заказать клиенты авиакомпаний с помощью приложения AeroMenu и существующих нюансах.

Курица или рыба, может быть, еще мясо... На этом выбор основных блюд большинства авиапассажиров заканчивается. А на коротких рейсах горячее питание чаще и вовсе отсутствует. Кто-то справедливо заметит, что бизнес-класс питается по-другому. Да, но к этому тарифу обращаются скорее за уровнем комфорта или статусом, а не только ради высокой кухни. Если перелет важно начать особенно с точки зрения питания, то для пассажиров любого класса есть решение — приложение AeroMenu.

Это сервис бортового ресторанного питания. Не в том смысле, что вас будут обслуживать на борту как в ресторане, это как раз прерогатива первого и бизнес-классов. Речь о том, что блюда, которые можно взять с собой в салон самолета, приготовят специалисты известной как в России, так и за рубежом, ресторанной группы. Меню богатое, пользователю доступно несколько десятков позиций — брускетты, салаты, завтраки, ягоды, напитки, так называемая здоровая пища и прочее. Минимальной суммы заказа нет, как не существует и верхнего порога, заверяют владельцы сервиса. Выбрать можно как одну позицию, так хоть и все меню. Ограничений хватает по другим условиям.

Во-первых, воспользоваться AeroMenu пока можно, только если вы летите из или прибываете в аэропорт Шереметьево, терминалы E, D, F и B. Сделать заказ можно не позже, чем за два часа до вашего рейса. Это не каприз. Час требуется на приготовление заказа, оставшееся время заложено на доставку. Кстати, она возможна на всей территории терминалов, кроме зоны пограничного контроля.

Важно учесть, что время вылета, которое пользователю надо будет указать перед оплатой заказа, строго московское. В сервисе об этом ни слова, хотя о проблеме создатели знают. Похоже, разработчики просто не успевают с исправлениями. Я же выяснил это на печальном личном опыте. Здорово, что есть круглосуточная поддержка по мобильному телефону. Но звонить в роуминге, например, не хочется, а о том, что можно писать в WhatsApp на этот же номер, я узнал уже постфактум.

Если с заказом все гладко, курьер, которого в AeroMenu любя называют «стюардом-официантом», перед доставкой связывается с клиентом для точных договоренностей о месте встречи. Расплачиваться за еду можно не только безналичными рублями, но и милями бонусной программы авиаальянса.