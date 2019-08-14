Россияне перевели более 15,7 млрд рублей через систему быстрых платежей

С момента запуска системы быстрых платежей (СБП) в январе 2019 года граждане России совершили 1,74 млн операций. Общая сумма этих операций — 15,72 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на данные Банка России.

Сейчас к системе подключены банк «Русский стандарт», «ФК Открытие», ВТБ, «Юникредит», Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, «Ак барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, Qiwi банк и РНКО «Платежный центр».

Ранее российские банки, подключенные к СБП, начали тестовые переводы по QR-коду с 1 августа. Комиссия за платеж по QR-коду в системе ЦБ может составить от 0,2% до 0,7% общей суммы. На сегодняшний день как минимум три банка прошли сертификацию на работу с QR-кодами в СБП. Причем если у банка «Русский стандарт» есть сертификат только на прием платежей, то Промсвязьбанк и СКБ-банк прошли сертификацию сразу и на прием, и на отправку платежей.

Подробнее о системе — в материале “Ъ” «Быстрые платежи поступили в Минюст».