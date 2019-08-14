Экономисты заявили о минимальном влиянии санкций на рецессию в России

Замедление экономического роста было неизбежно для России после 2014 года, сообщил Центр экономических исследований Института экономики Чехии. В статье «Стоит ли беспокоиться? Экономический эффект финансовых санкций на экономику России» (.pdf) Анна Пестова и Михаил Мамонов отмечают, что основной причиной этому послужили не санкции стран Запада.

Исследователи добавили, что замедление темпов роста экономики России началось примерно за год до введения санкций. Замедление продолжалось в течение всего 2014 года, при этом ежегодный рост ВВП снизился до 0,7% (с 3,7% в 2012 году и 1,8% в 2013 году). Тогда замедление объяснялось структурными проблемами экономики, в частности, негативными демографическими тенденциями, чрезмерным регулированием и плохой деловой средой. Введение санкций совпало с резким падением цен на нефть с примерно $100 за баррель нефти марки Urals летом 2014 года до менее $40 за баррель в начале 2016 года.

Последствия финансовых санкций для России «скромны», считают исследователи. В частности, из-за них в 2014 и 2015 годах рост российского ВВП замедлился на 0,43 и 0,74 п. п. соответственно. Если бы санкций не было, что сокращение экономики в 2014–2015 годах составило бы 0,45% (1,17 п. п.). Санкции, по словам авторов, оказывают умеренный негативный эффект потребительский спрос, инвестиции, заработную плату, инфляцию и финбазу Банка России. Негативный эффект более выражен в отношении процентной ставки импорта и курса рубля в 2015 году.

Госпожа Пестова пояснила РБК, что модель расчетов учитывает внутренний отклик российской экономической политики на внешний шок, связанный с санкциями. Речь идет, в частности, о прогнозе более высокого уровня процентных ставок, которые замедляют экономическую активность.

Исследователи сделали выводы по прогнозам по методике BVAR — байесовской векторной авторегрессии. Изучались 14 переменных, разделенных на три группы, в эталонной спецификации BVAR для российской экономики: внешние переменные (экзогенные), внутренние нефинансовые и внутренние финансовые и денежные секторы. Данные по всем 14 переменным собирались с января 2000 года по декабрь 2015-го и были основаны только на падении цен на нефть и прогнозы, в частности цен на нефть и экспорт нефти. Разница между ними и изучалась как эффект от санкций.

Ранее вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что российская экономика за последние годы доказала свою устойчивость к санкциям. По словам господина Силуанова, Решения о введении новых санкций негативно влияет прежде всего на двусторонние отношения, в чем нет ничего хорошего.

Напомним, США и Евросоюз ввели санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма и из-за событий на юго-востоке Украины. Позднее эти санкции не раз продлевались и действуют до сих пор.