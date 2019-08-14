Дым от сибирских лесных пожаров может достичь Гренландии

Дым от лесных пожаров Сибири и на Дальнем Востоке может пересечь океан и дойти до северной части Гренландии, прогнозирует Европейская программа наблюдений ЕС Copernicus (CAMS).

По прогнозу ученых, дым от пожаров, достигнув севера Гренландии, уйдет в сторону Аляски. О том, что смог может достичь Аляски, предупреждал в интервью “Ъ” представитель «Гринпис России» Григорий Куксин.

Лесные пожары в Сибири бушуют с июля 2019 года. Накануне «Авиалесоохрана» сообщала, что в России действуют почти 460 лесных пожаров на площади около 3 млн га. Большая их часть зафиксирована в зоне контроля, где пожары не тушат, на территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Уже никакие силы потушить пожары не могут»

Илья Галагуз