В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующий документ, с текстом которого ознакомился “Ъ”, был подготовлен по итогам обсуждения экологических проблем автотранспорта на круглом столе и направлен в Минтранс и Минпромторг зампредом комитета Альфией Когогиной.

В ведомствах “Ъ” подтвердили получение предложений комитета и сказали, что они прорабатываются. В Минпромторге отметили, что «вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования», а также за счет стимулирования автовладельцев на приобретение новых автомобилей.

Подробнее — в материале “Ъ” «Автотранспорту определят пенсионный возраст».