Суд оставил в силе штраф защищающей сквер активистке

Свердловский областной суд оставил в силе штраф, назначенный представителю движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Анне Балтиной. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Ранее ее признали виновной в «организации массовых акций» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) в первый день протестов против строительства в городском севере храма Святой Екатерины и оштрафовали на 20 тыс. руб.

В первый день протестов, 13 мая, госпожа Балтина написала на своей странице в Facebook пост с призывом «погулять в сквере у Драмы». Сама активистка свою вину категорически отрицает и намерена обжаловать решение.

Ранее стало известно о четырех уголовных делах, связанных с протестными акциями в защиту сквера у театра драмы.

Храм Святой Екатерины планировалось построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. С 13 по 16 мая в сквере прошли акции протеста. За это время полиция задержала около 100 человек, 30 их которых были арестованы. Позже Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права строить храм в сквере. Опрос о месте строительства проведут в середине сентября. Стройка начнется не раньше конца 2020 года.

Подробнее о ситуации храмом — в материале “Ъ” «Екатеринбургский сквер возвращают на место»