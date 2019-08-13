«Краснодар» обыграл «Порту» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов UEFA

Российский футбольный клуб «Краснодар» обыграл португальский клуб «Порту» со счетом 3:2 в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов UEFA. Это позволило «Краснодару» выйти в раунд play-off.
Голы забили: Тонни Вилена (3), Магомед-Шапи Сулейманов (13, 34) — Зе Луиш (57), Луис Диас (76).
В первом матче португальцы победили со счетом 1:0.
Трансляция матча должна была вестись на телеканале «Матч ТВ», однако была отменена. Позднее телеканала объяснил, что «Порту» принадлежат права на данный матч и футбольный клуб за полтора часа до игры поменял условия, отказавшись предоставлять доступ к сигналу, несмотря на уже подписанный договор.
Подробнее о прошедшем матче — в публикации “Ъ” .
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