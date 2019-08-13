«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи. «Эфир не состоится по не зависящим от канала причинам»,— говорится в сообщении канала. Вместо этого телеканал начал трансляцию матча амстердамского «Аякса» и греческого ПАОКа.

Позднее «Матч ТВ» объяснил в Twitter, что «Порту» принадлежат права на данный матч. Футбольный клуб за полтора часа до игры поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу, несмотря на уже подписанный договор. «Даже усилия в переговорах наших друзей из «Краснодара» не изменили ситуацию. Мы приносим извинения и еще больше желаем быкам победы»,— заявили на телеканале.

После первого тайма счет 3:0 в пользу российского клуба. В первом матче краснодарцы уступили — 0:1.