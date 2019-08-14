WorldSkills не сразу строился

В Казани за неделю до старта мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills-2019 решили распределить контракты почти на 770 млн руб. на подготовку к соревнованиям. Так, вчера подряд стоимостью 582 млн руб. на ремонт в 22 корпусах Деревни Универсиады, где будут жить участники WorldSkills-2019, получила строительная компания «Ак барс», входящая в одноименный холдинг. В республике говорят, что такой объем работ выполнить за неделю «героическим трудом» возможно, и избегают говорить о нарушениях, если не было «жалоб обиженных конкурентов». В УФАС на запрос “Ъ” об этом не ответили.

Организатор WorldSkills-2019 автономная некоммерческая организация (АНО) «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани» за последнюю неделю опубликовало на площадке ГУП «Центр развития закупок РТ» (https://etpzakupki.tatar, ГУП принадлежит Минземимущества Татарстана) 19 тендеров на общую сумму 767,8 млн руб. В ходе них АНО рассчитывает определить подрядчиков на работы, связанные с подготовкой к чемпионату мира по профессиональному мастерству, стартующему 22 августа.

Так, 9 августа АНО разместила тендер на дополнительное визуальное оформление и организацию системы навигации на «Казань Арене» и «Казань Экспо», где пройдут основные события чемпионата. Стартовая стоимость закупки — 29,2 млн руб. Итоги тендера подведут 16 августа. Еще один тендер дирекции — на оформление символикой WorldSkills парков, дорожных развязок, отелей на 27,5 млн руб. — АНО объявила 7 августа, итоги должны подвести 14 августа.

Вчера дирекция определила подрядчика на выполнение комплекса работ в 22 корпусах Деревни Универсиады, в которой будут жить участники WorldSkills-2019. ООО «Строительная компания «Ак барс» (контролируется АО «ХК «Ак Барс») получило самый дорогой контракт последних дней подготовки к чемпионату — стоимостью 581,7 млн руб. (стартовая цена составляла 584,6 млн руб.). За эти деньги она должна отремонтировать пластиковые окна, двери, мебель, заменить полы, сантехнику, переклеить обои, реконструировать коммуникации и благоустроить прилегающие территории, а в дополнение — закупить мебель и бытовую технику в жилые корпуса.

Напомним, Казань получила право принять мировой чемпионат Worldskills в 2015 году. В нем в 56 компетенциях по направлениям «творчество и дизайн», «сфера услуг», «строительная сфера», «промышленность», «обслуживание гражданского транспорта» и «информационные технологии» будут соревноваться более 1,3 тыс. конкурсантов из 63 стран. Церемонии открытия и закрытия состоятся на стадионе «Казань Арена». Соревнования пройдут в международном выставочном центре «Казань Экспо».

Федеральный центр в 2018–2019 годах предоставил Татарстану на организацию чемпионата 14,7 млрд руб. В частности, в этом году республика получила 4,6 млрд руб., в том числе 630,7 млн руб. на подготовку Деревни Универсиады к проживанию 5,5 тыс. участников соревнований и членов делегаций.

8 августа готовность Деревни Универсиады проверил президент Татарстана Рустам Минниханов. В частности, ему показали здание №20, куда заселят гостей. «Здесь произведен косметический ремонт, заменена мебель, в целом проведено благоустройство комнат и общественных пространств», сообщается на сайте президента Татарстана.

Отметим, что здание №20 в тендере, выигранном СК «Ак барс», не значится.

“Ъ” обратился в дирекцию с просьбой разъяснить, почему организация проводит тендеры за считанные дни до старта соревнований. В дирекции попросили прислать вопросы в письменном виде, но на запрос не ответили.

Яков Геллер, генеральный директор АО «Агентство по государственному заказу РТ», располагающего федеральной площадкой по проведению госзакупок (www.agzrt.ru), выразил удивление, что закупки для WorldSkills проводятся на etpzakupki.tatar. Комментируя “Ъ” ситуацию, господин Геллер предположил, что тендеры связаны с выявленными недоделками. «Перед приездом высоких гостей начинаются объезды, и выясняется, что нужно доделывать работу. И хотя остается два-три дня, торги проводить надо. И люди исхитряются это сделать. Жизнь сильнее 44 федерального закона («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».— “Ъ”)»,— сказал он .

Господин Геллер согласился, что сжатые сроки выполнения подряда существенно ограничивают количество участников торгов. Но при этом он считает, что объем работ на «полмиллиарда можно сделать за неделю, если обрушить людей, как муравьев, героическим трудом, сменяя друг друга». «Значит, тот парень из «Ак барса» смог, а не из «Ак барса» не смог»,— заключил он.

Господин Геллер считает, что говорить о незаконности тендера нельзя, если закупка объявлена публично и на нее не было жалоб. «Мы говорим всегда, что лучший контролер — это обиженный конкурент. У конкурента есть право обратиться в ФАС, и она в течение пяти дней от поступления жалобы может снести эти торги, невзирая даже на WorldSkills»,— сказал Яков Геллер.

В Татарстанском УФАС на вопросы “Ъ” о реакции надзорного органа на проведение поздних закупок к чемпионату не сумели подготовить ответ в течение трех рабочих дней.

Александр Шакиров