Дети — цветы сахара

Российские дети едят сахара примерно в полтора раза выше нормы, заявили во вторник в Роспотребнадзоре. Предупреждение было обнародовано на фоне представленных Минздравом данных о ситуации с детским ожирением в России: число детей, страдающих им, за год увеличилось на 5%. Эксперты просят Роспотребнадзор пересмотреть нормативы потребления сахара в образовательных учреждениях, в частности в детсадах.

Роспотребнадзор сообщил о превышении фактического потребления «добавленного» сахара у российских детей. Речь идет о сахаре, который добавляется в продукт, а не содержится там изначально. К продуктам с высоким содержанием дополнительного сахара Роспотребнадзор отнес, в частности, кондитерские изделия, сладкие газированные напитки, готовые завтраки, десерты и нектары.

По нормативам, отмечают в федеральной службе, потребление добавленного сахара у детей не должно превышать 10% от калорийности суточного рациона:

«По итогам проведенных исследований фактическое потребление добавленного сахара у детей трех-семи лет составляет 14,5%, у подростков — 13%, у более старших детей — 12%». При этом, на какие именно исследования ссылается Роспотребнадзор, в сообщении не уточнялось, на соответствующий запрос “Ъ” в федеральной службе не ответили.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) использует несколько иную терминологию, говоря о естественных сахарах, содержащихся в цельных фруктах и овощах, и свободных сахарах, которые производители, повара и потребители добавляют в продукты. В 2015 году ВОЗ распространила «Руководство по потреблению сахаров взрослыми и детьми», в котором рекомендовалось поддерживать «сниженные уровни потребления свободных сахаров на протяжении всей жизни». «Уровни потребления свободных сахаров взрослыми и детьми следует снизить до менее 10% от общей калорийности потребляемых продуктов,— говорится в документе.— А снижение до менее 5% от общей калорийности потребляемых продуктов обеспечит дальнейшие преимущества для здоровья». 5%, отмечали в ВОЗ, это, по «грубым подсчетам»,— 25 г сахара, или 5–6 чайных ложек в день.

Заявление Роспотребнадзора появилось после публикации статистических материалов Минздрава РФ за 2018 год, в которых внимание СМИ привлекли в наибольшей степени данные о детском ожирении: число детей до 14 лет, страдающих этим заболеванием, за год увеличилось на 5% — в 2017 году их число составляло 321,6 тыс., в 2018 году — 338,5 тыс. Показатель таких случаев на 100 тыс. детского населения в 2018 году составил 1311,5, в 2017 году — 1252,3. Больше всего детей с избыточным весом выявлено в Ульяновской области — 2,9 тыс. на 100 тыс. детского населения, а также Орловской и Рязанской областях (2,46 тыс. и 2,28 тыс. на 100 тыс. соответственно).

В начале 2019 года педиатр-неонатолог Анна Левадная и член общественной организации «Всероссийский союз нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии» Мария Кардакова разместили на портале change.org петицию с требованием снизить дозу сахара в рационе дошкольных образовательных учреждений.

Петиция должна быть направлена в Роспотребнадзор и правительству РФ, к настоящему времени ее подписали более 40 тыс. человек.

Автор петиции указывает, что ВОЗ рекомендует в среднем «15 г сахара в день для детей двух-трех лет и 20 г сахара для детей четырех-шести лет». «Сейчас в России установлена другая норма — 37 г для детей одного-трех лет и 47 г для детей четырех-семи лет». «Это почти в полтора раза больше рекомендуемого количества. Большинство детей завтракают и ужинают дома, а значит, количество сахара еще увеличивается»,— отмечают эксперты. Они предлагают изменить санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, пересмотрев максимальное количество сахара, добавляемого в детский рацион.

Валерия Мишина