CNN расследовал деятельность компаний Евгения Пригожина в ЦАР

Американский телеканал CNN выпустил специальный репортаж о том, как Россия якобы при помощи компаний «близкого Кремлю олигарха» Евгения Пригожина «усиливает влияние и переигрывает конкурентов» в Центральноафриканской республике (ЦАР) и других странах Африки. Журналисты проработали в ЦАР около месяца и отмечают, что на улицах здесь распространены плакаты с пророссийскими лозунгами, местное радио передает российскую музыку, а новобранцев в армии тренируют россияне.

Прежде всего, CNN связывает господина Пригожина с частной военной компанией «Вагнер», которая активно действует в африканских странах. В числе прочего CNN сообщает, что Дмитрий Уткин, возглавляющий «Вагнер», одновременно является и генеральным директором принадлежащей господину Пригожину компании «Конкорд» (об этом сообщалось и ранее).

По данным CNN, господин Пригожин стоит также за компанией Lobaye Invest, которая финансирует подготовку новобранцев в ЦАР. Тренировки ведут 250 инструкторов из России. Власти, сообщает телеканал, за это предоставили Lobaye Invest концессии на добычу алмазов и золота в стране.

CNN также подготовил схему «сети компаний» Евгения Пригожина, действующих в России, Судане, ЦАР и Сирии.

«Сеть компаний» Евгения Пригожина

Корреспонденты CNN посетили регион Ява в ЦАР. Местные жители рассказали им, что в последние полтора года в регион приехало много людей из России. На них теперь работают сотни местных, занимающихся добычей золота и алмазов. Корреспонденты CNN отмечают, что во время командировки их преследовал внедорожник, в котором, по словам местной полиции, находились люди из России.

Журналисты также побывали в городе Беренго, где находится «штаб-квартира российских наемников». Большинство инструкторов отказались разговаривать с корреспондентами. CNN удалось открыто поговорить только с одним из них, Валерием Захаровым. Господин Захаров сообщил, что работает советником по безопасности президента страны Фостена-Арканжа Туадеры и что тот платит ему зарплату. Он также утверждал, что никогда не встречался с господином Пригожиным и что «Вагнер» не работает в ЦАР.

«Россия возвращается в Африку,— заявил он.— Наше присутствие было во многих странах во времена Советского Союза, и Россия возвращается на прежние позиции».

При этом CNN ссылается на документы, свидетельствующие, что как минимум однажды, в июле 2018 года, господин Захаров получил деньги от компании «М-Финанс», связанной с господином Пригожиным. Также он якобы живет в здании, которое занимает штаб-квартира Lobaye Invest.

Отметим, в ЦАР официально работают российские военные и гражданские специалисты. В июле 2018 года в республике погибли российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые снимали фильм о деятельности ЧВК «Вагнер».

Яна Рождественская