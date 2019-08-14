Перерешали вместе

В Воронеже разгорается спор между сторонниками и противниками ярмарки на участке улицы Димитрова около автовокзала, где заканчивается масштабная реконструкция общественного пространства за 74,5 млн руб. Проект комплексного благоустройства на месте торговых палаток больше года назад победил в открытом голосовании «Решаем вместе» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В начале августа городские власти сообщили о проведении публичных слушаний, большая часть участников которых якобы высказалась за организацию ярмарки на достраиваемой площадке. Специалисты областного департамента архитектуры и градостроительства отмечают, что изначально территорию перед автостанцией планировалось превратить в зеленую зону, но в итоге там оказалась «пустынная площадь в плитке». Прокуратура рекомендовала мэру Вадиму Кстенину «взять на особый контроль ситуацию».

На набирающие обороты споры вокруг возможного размещения ярмарки на улице Димитрова, 61, вчера воронежским властям указала городская прокуратура. По ее сообщению, в надзорное ведомство поступило обращение граждан о несогласии с процедурой проведения публичных слушаний по вопросу размещения рынка (оно направлено для рассмотрения по подведомственности в администрацию города). Это «свидетельствует о возникновении социальной напряженности среди населения по указанному вопросу», считают в прокуратуре. «В связи с этим предложено главе Воронежа Вадиму Кстенину взять на особый контроль ситуацию с возможным размещением ярмарки» и «принять весь арсенал предоставленных законом полномочий для недопущения возможной конфликтной ситуации».

Спор вышел в публичную плоскость после сообщения мэрии о состоявшихся 31 июля общественных обсуждениях, на которых, по официальным данным, в управе Левобережного района присутствовали около 70 человек. Из них 61 проголосовал за создание ярмарки, трое — выступили против, двое — воздержались. Сторонники возвращения торговых рядов, размещавшихся на этом участке по договору аренды с областным департаментом имущества с 2001 по 2012 год, а затем еще около пяти лет — незаконно, заявляли на слушаниях о создании более полусотни рабочих мест и платежах в бюджет.

Также в мэрии рассказали, что еще 16 июля состоялось заседание областной межведомственной комиссии по вопросам регулирования торговой деятельности и защиты прав потребителей. На нем также было согласовано размещение ярмарки у левобережного автовокзала. Только после этого, как сказала вице-мэр Людмила Бородина, площадку внесли в городской план размещения ярмарок. Чиновница напомнила, что в нынешнем году завершается второй этап благоустройства улицы Димитрова, которую приводят в порядок в том числе за счет средств программы «Формирование комфортной городской среды» (в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»). «Одно из основных требований программы — обсуждение проектов благоустройства с жителями», — отметили в мэрии.

Работы по благоустройству ведет местное ООО «Автоспецстрой 36», которое год назад стало победителем соответствующего конкурса и заключило контракт на 74,5 млн руб. За эти деньги компания обязалась, в частности, выполнить земляные работы, установить наружные электрические сети, построить канализацию, организовать водоснабжение, парковки, две детские площадки, установить камеры видеонаблюдения. Работы нужно завершить до 30 октября 2019 года и предоставить гарантии качества на пять лет. Сам проект благоустройства победил в открытом голосовании «Решаем вместе», которое предшествовало аукциону.

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, в ходе июльского заседания межведомственной комиссии департамент архитектуры и градостроительства региона заявил свое особое мнение, так как его специалисты считают нецелесообразным размещать ярмарку около действующего рынка (через дорогу от спорной площадки располагается благоустроенный рынок «Придача» площадью 26 тыс. кв. м). В итоге и было принято решение вынести вопрос на общественное обсуждение. Вчера глава департамента Андрей Еренков сообщил “Ъ-Черноземье”, что в первоначальном проекте, разработанном МКП «Управление главного архитектора», территорию перед автостанцией планировалось превратить в благоустроенную общественную зону. «Концепция, которая выносилась на голосование в рамках программы “Развитие комфортной городской среды”, не предусматривала размещение торговых рядов — речь шла об озеленении и установке малых архитектурных форм, которые должны были композиционно завершить весь бульвар (начинается от улицы Багратиона). Но сейчас там оказалась пустынная площадь в плитке. Видимо, на каком-то этапе коллеги из городской администрации посчитали, что будет целесообразнее сохранить ярмарку», — предположил чиновник. Он также добавил, что департамент эту идею «не приветствует».

Отвечавший за «войну» против незаконных ярмарок бывший вице-мэр Воронежа, руководитель областного агентства по инновациям и развитию Алексей Антиликаторов пояснил “Ъ-Черноземье”, что, напротив, считает верным решением вернуть торговые ряды на Димитрова. «Мое личное мнение — ярмарка на этом месте нужна. Но не в том "шанхайском" виде, в котором она была там много лет, а нормальная, благоустроенная, с единственным владельцем, который будет отчитываться перед администрацией. Естественно, выбирать его нужно на аукционе, чтобы не было предвзятости», — заявил он.

По словам депутата городской думы Андрея Померанцева, еще в бытность мэром нынешний губернатор Александр Гусев пообещал торговцам с улицы Димитрова сохранить их рабочие места. «Сейчас заерзали, благоустройство вспомнили, опросы проводят. Через дорогу находится рынок "Придача", которым владеет известная строительная компания (ДСК. — „Ъ“). Полагаю, именно от нее пошла эта история с опросом, интернет-голосованием», — сказал депутат. Он считает, что типовая ярмарка не может повредить благоустройству: «Законом не запрещено. Торговцы — это пожилые люди. Речь идет о социальной проблеме».

Впрочем, высокопоставленный источник “Ъ-Черноземье” в облправительстве предположил, что депутаты, активно выступающие за возвращение торговых рядов, могут путать нынешних бенефициаров ярмарки с теми, кому давались обещания от господина Гусева несколько лет назад. «Насколько нам известно, рядовые торговцы, пострадавшие от закрытия ярмарки еще в 2015 году, давно были обеспечены новыми местами. Сейчас же действительно ситуация выглядит странно. Сначала горожане поддержали проект благоустройства, который реализовали за средства федерального, областного и городского бюджетов, а теперь получается, что то их мнение было неважно. Надо возвращать палатки, хоть и в ином виде», — добавил собеседник “Ъ-Черноземье”.

Вчера же мэрия сообщила, что до 30 августа на сайте «Активный электронный гражданин» воронежцам предлагают вновь проголосовать, что должно остаться на улице Димитрова — рынок или сквер. Сайт принадлежит облправительству, голосовать на нем могут только подтвержденные пользователи портала «Госуслуги».

Андрей Прах, Сергей Калашников