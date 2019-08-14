MR Group подъехала к Рижскому вокзалу

Недавно анонсированные ОАО РЖД планы по реконструкции Рижского вокзала и грузового двора привлекли крупных девелоперов. Аффилированная с MR Group и банком «Зенит» структура приобрела компанию «Стройвэст», которой принадлежит примыкающая к вокзалу площадка. Участники рынка недвижимости считают, что там можно реализовать многофункциональный комплекс с жильем, офисами и отелем. У MR Group уже есть подобные проекты, как и опыт партнерства с «Зенитом».

MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко может освоить участок на 4-й улице Марьиной Рощи, владение 12 на северо-востоке Москвы, следует из данных Kartoteka.ru. С конца июля ООО «Роща», в равных долях принадлежащее Роману Тимохину и совладелице банка «Зенит» Марии Соколовой, приобрело 100% уставного капитала компании «Стройвэст». На балансе последней находится участок в Марьиной Роще. Само ООО «Роща» было создано в январе 2019 года. В MR Group не стали комментировать сделку.

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По данным публичной кадастровой карты, участок «Стройвэста» занимает площадь 3,8 га, сейчас там находятся склады и оптовый косметический рынок. Участок примыкает к Рижскому вокзалу и грузовому двору, которые давно хочет развивать ОАО РЖД. Как писал “Ъ” в июне, крупные девелоперы не раз объявляли о застройке Рижского двора, но планы так и не были реализованы. Недавно монополия наконец договорилась о редевелопменте: партнером РЖД станет «Дом.РФ», который привлечет инвестиции и займется вовлечением земель. Предполагается, что в проект будет вложено 100–200 млрд руб., на территории двора появятся офисы, жилье и креативное пространство.

В перспективе часть домов в ближайшем окружении попадает под программу реновации, отмечает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. В Knight Frank оценивают стоимость сделки со «Стройвэстом» в 1,3–1,5 млрд руб. Директор практики по сопровождению сделок в сфере недвижимости PwC в России Саян Цыренов отмечает, что жилье с видами на железную дорогу не пользуется большим спросом, поэтому участок возле вокзала имеет смысл застраивать бизнес-центрами. С другой стороны, Марьину Рощу нельзя назвать развитым деловым районом, поэтому делать проект, состоящий только из офисов, тоже нецелесообразно. Наиболее оптимально, считает господин Цыренов, построить на участке многофункциональный комплекс с жилой и офисной составляющими, а также, возможно, открыть там отель бизнес-класса. Это позволит разумно распределить площади между различными сегментами и улучшить окупаемость всего проекта для девелопера, заключает эксперт.

«Стройвэст» с 2009 года принадлежал кипрской Vemares Investments, а в мае 2019 года перешел к совладельцу мебельного центра «Три кита» Ахмету Файзуллину. Во вторник по телефонам компании никто не отвечал.

MR Group управляет недвижимостью общей площадью около 5 млн кв. м. Это один из крупнейших застройщиков Москвы, в основном ее портфель включает жилые объекты. Но у группы есть и опыт строительства многофункциональных комплексов: в проекты «Савеловский Сити» на севере Москвы и «Фили град» на западе входит и жилье, и офисы. «Зенит» также выступал партнером группы: в апреле стороны анонсировали, что банк приобрел у MR Group 12,8 тыс. кв. м в бизнес-центре «Лотос» на юге Москвы.

Елизавета Макарова