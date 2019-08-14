ЦБ открывает банки

ЦБ представил банкам концепцию и «дорожную карту» развития открытых программный интерфейсов для приложений. Регулятор рассчитывает, что закон, определяющий обязательность и сроки публикации открытых API, будет принят к первому кварталу 2021 года. При этом регулятор выбрал путь принудительного внедрения технологии для всех участников рынка. Однако банкиры считают, что в этом случае для небольших банков затраты могут оказаться неподъемными.

Как стало известно “Ъ”, 8 августа на базе «Ассоциации Финтех» состоялась закрытая встреча ЦБ с банкирами, где регулятор представил свое видение развития открытых API в банковском секторе. По словам участников мероприятия, встреча носила «секретный» характер.

Application Programming Interface (API) — программный интерфейс приложения. Примером использования API можно считать мобильные банковские приложения, которые позволяют клиенту проверить баланс, провести платеж и совершить другие операции. По уровню доступа API можно поделить на закрытые (доступные внутри одной организации), ограниченно открытые (доступные по специальным соглашениям) и открытые (доступные всем). Открытые API обеспечивают эффект за счет интеграции и использования проверенных сервисов различных производителей.

Участники встречи рассказали “Ъ”, что регулятор представил собственную концепцию развития открытых API в финансовом секторе и «дорожную карту» их внедрения. ЦБ выделяет три типа открытых API: коммерческие, инфраструктурные (СБП, «Маркетплейс», ЕБС, «Цифровой профиль», «Мастерчейн») и регуляторные (отчетность, API для федеральных органов исполнительной власти). По словам участников встречи, основными предпосылками для перехода на открытые API в банковском секторе регулятор считает развитие технологий и новое поколение клиентов с новыми ожиданиями, а также рост монополизации рынка. «Лидером в части открытых интерфейсов остается Сбербанк. Если правила игры на этом рынке будут регулироваться государством, то конкуренция в банковском секторе станет более равномерной»,— говорит руководитель направления инвестиционного консультирования НАО «Евроэксперт» Елена Ютландова. В Сбербанке отказались комментировать тему внедрения открытых API.

При этом участникам встречи дали понять, что внедрение открытых API будет принудительным. «Такой подход регулятор объяснил международным опытом, приведя в пример Великобританию и Австралию»,— рассказывает один из участников встречи. Медлить с внедрение открытых API в ЦБ не намерены. Согласно представленной «дорожной карте», разработка концепции намечена на третий квартал 2019 года. А уже в первом квартале 2020 года должны быть запущены пилотные проекты. Принятие закона, определяющего обязательность и сроки публикации открытых API, намечено на первый квартал 2021 года. «Дорожную карту» предлагается согласовать в течение месяца. «Стандартизация открытых API обеспечит удобство и оптимизацию технологических издержек при организации обмена информацией между участниками рынками. Кроме того, унифицированные стандарты позволят ускорить вывод продуктов участниками финансового рынка»,— отметили в ЦБ.

Банкиры в целом позитивно восприняли инициативу регулятора по созданию стандартизированных открытых API. Впрочем, если регулятор в первую очередь преследует инфраструктурные цели, то рынок хотел бы видеть это решение в регулятором поле или в рамках коммерческих проектов. «Большой интерес могут представлять регуляторные API, которые позволяют автоматизировать отчетность и взаимодействие, так как в большинстве случаев сейчас это ручная обработка отчетов и запросов»,— говорит директор по управлению проектами управления цифровой трансформации ВТБ Сергей Лукашкин. По мнению зампреда правления Совкомбанка Алексея Панферова, «это позволит сократить издержки банков на взаимодействие с органами исполнительной власти в рамках сервисов, предоставляемых ими и ЦБ».

При этом регулятор и рынок расходятся в необходимости принудительного внедрения открытых API всеми игроками. «Если это будет обязательным требованием для всех, то для части банков расходы на внедрение Open API могут быть неподъемными»,— считает Сергей Лукашкин. «Мы считаем, что подключение банков как минимум на начальном этапе должно быть добровольным»,— отмечает член совета директоров РНКО «Платежный центр» Александр Погудин.

Ксения Дементьева