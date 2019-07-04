Компании раскроются автоматически

ЦБ запустил первую очередь системы автоматизированного контроля раскрытия информации (АКРИ). Текущий статус проекта позволяет регулятору использовать систему для первичного контроля, в том числе за полнотой данных и своевременностью их раскрытия. Второй этап предполагает возможность «интеллектуального» контроля цепочки связанных сообщений и их внутреннего наполнения. К АКРИ подключены все агентства, занимающиеся раскрытием информации. Они готовятся к реализации проекта за свой счет, однако рассчитывают, что затраты окупятся после запуска второго этапа — за счет роста услуг, связанных с базами данных.

Система автоматизированного контроля раскрытия информации (АКРИ) вошла в стадию рабочей эксплуатации. Об этом в среду в кулуарах Международного форума корпоративных секретарей сообщила “Ъ” директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына. К АКРИ подключились все пять аккредитованных ЦБ на выполнение действий, связанных с раскрытием информации, информационных агентств: AK&M, АЗИПИ, «Интерфакс—ЦРКИ», «Прайм» и СКРИН.

Первая очередь проекта связана с отправкой протоколов раскрытия информации. На этом этапе ЦБ получил возможность проверки в автоматическом режиме наличия в базах информационных агентств обязательных к раскрытию сообщений и своевременности их поступления. «Агентства в требуемом формате передают протоколы раскрытия через API в Банк России. Они загружаются в АКРИ и проверяются программными средствами, настроенными под нужды регулятора»,— поясняет руководитель службы раскрытия информации на рынке ценных бумаг агентства «Прайм» Инна Устинова.

По данным «Интерфакс—ЦРКИ», требования по раскрытию информации распространяются приблизительно на 10 тыс. компаний. Информационные агентства публикуют около 150 тыс. сообщений в год.

Участие в проекте обязательно для аккредитованных агентств, и реализация технической стороны вопроса производилась ими самостоятельно и за свой счет, отмечает заместитель гендиректора AK&M Людмила Еремина. По словам исполнительного директора «Интерфакса» Владимира Герасимова, потребовались существенные инвестиции, однако речь идет не о «живых деньгах», а об усилиях внутренних разработчиков. «В настоящее время информационные агентства ведут работы по изменению личного кабинета эмитента под новый формат сообщений»,— говорит госпожа Устинова.

Окупить инвестиции агентства рассчитывают после запуска второй очереди проекта. Речь идет, в частности, об алгоритмах, отслеживающих связанные действия. Например, собрание акционеров требует последовательного раскрытия информации о проведении совета директоров эмитента, о решениях совета, о закрытии реестра акционеров, о решениях собрания. АКРИ позволит контролировать правильное раскрытие всей цепочки таких сообщений.

По мнению участников рынка, введение в эксплуатацию второй очереди АКРИ позволит им нарастить объемы предоставляемых информационных услуг. «В частности, более удобным станет "Единое окно раскрытия", через которое компании раскрывают одновременно существенные факты и корпоративные действия»,— уверен господин Герасимов. Госпожа Устинова подчеркивает, что выгоду от участия в АКРИ оценят те агентства, которые имеют и другие, кроме раскрытия, проекты, связанные с базами данных.

Мария Сарычева