Охота к перемене месторождений

Дальнейшим развитием одного из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов Томтор займется бизнес-партнер группы ИСТ Олег Мисевра, который недавно выкупил его блокпакет у «Ростеха». По мнению собеседников “Ъ”, выход «Ростеха» упрощает доступ к зарубежным кредитам, а аналитики считают, что он обусловлен сложностью проекта. Господин Мисевра руководствуется благоприятными прогнозами по рынку ниобия: его потребление растет с производством стали, российские металлурги закупают его за рубежом, Китай наращивает потребление и скупает бразильские активы, а в США металл отнесен к критически важным для экономики ископаемым.

«Ростех» вышел из совместного с группой ИСТ Александра Несиса предприятия по добыче и переработке редкоземельных металлов (РЗМ) на Томторском месторождении в Якутии. По данным «Картотеки», доля госкорпорации (25% плюс одна акция) в компании—разработчике месторождения «ТриАрк Майнинг» передана кипрской Zaltama Holding Ltd, которая, по данным “Ъ”, связана с председателем совета директоров Восточной горнорудной компании и бывшим президентом СУЭК Олегом Мисеврой. Остальные 75% минус одна акция «ТриАрк Майнинга» остаются у группы ИСТ, которая также является совладельцем Восточной горнорудной компании.

Представитель господина Мисевры подтвердил “Ъ” факт участия в проекте. «Для нас проект разработки Томторского месторождения является привлекательным сейчас, на стадии начала реализации проекта,— говорит он.— Мы видим в нем перспективу. Прогнозы по рынку ниобия и РЗМ подтверждают нашу уверенность в проекте. Мы входим в него в качестве инвесторов»,— сообщил он. В группе ИСТ отказались от комментариев. Источник, близкий к ее акционерам, сообщил “Ъ”, что произошедшие изменения расширяют возможности «ТриАрк Майнинга» по привлечению частных инвестиций и заемного капитала, в том числе на международных рынках.

В «Ростехе» объяснили выход из СП, в которое он вошел в 2013 году, выполнением задачи по освоению месторождения, которую шесть лет назад перед госкорпорацией ставило государство.

«Сегодня проект достиг стадии готовности к строительству горно-металлургического предприятия, фактически начат обратный отсчет по вводу месторождения в разработку»,— заявил представитель «Ростеха». Сейчас госкомпания сфокусируется на других задачах. «В частности, мы продолжаем работу по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения»,— пояснили в «Ростехе».

Представитель «ТриАрк Майнинга» Анджей Красуцкий заявил “Ъ”, что разработка участка «Буранный» Томторского месторождения начнется в 2022 году с выходом на проектную мощность в 2024 году и запуском гидрометаллургического комбината в Краснокаменске в 2023 году. Представитель компании объяснил длительность реализации отсутствием аналогов технологии извлечения РЗМ из руды Томтора и сложной логистикой. «На данном этапе исследования и разработка технологической схемы в целом завершены, что заняло около четырех лет»,— сообщили в компании. Суммарные балансовые запасы участка «Буранный» составляют 30,5 млн тонн руды со средним содержанием в руде пентаоксида ниобия 3,99%, оксидов редкоземельных элементов — 10,59%, оксида скандия — 0,04%. Мощность Краснокаменского комбината составит 10 тыс. тонн феррониобия, который используется в производстве сталей.

По данным компании, мировой рынок феррониобия растет на 4–7%, а российские металлурги вынуждены импортировать сырье при отсутствии местных производителей. На рост спроса будут влиять и влияют новые китайские стандарты высокопрочной арматуры. Рост потребления ниобия прямо коррелирует с ростом потребления стали, сообщили в «ТриАрк Майнинге».

По данным U.S. Geological Survey, ведущими производителями ниобия являются Бразилия и Канада, обеспечивающие 88% и 10% мирового производства соответственно. В прошлом году ниобий был включен в список полезных ископаемых, критически важных для американской экономики. Китай обеспечил себе доступ к ниобию посредством покупки Китайской молибденовой компанией бразильских активов Anglo American и 15% акций CBMM. Сейчас цена на ниобий FOB Китай составляет $31,5 за 1 кг. «Предпосылок для роста пока нет из-за опасений замедления экономик на фоне торговой войны между Китаем и США»,— считает Ирина Ализаровская из Райффайзенбанка.

Максим Худалов из АКРА отмечает, что Томтор — проект чрезвычайно сложный, его разработка много раз откладывалась. «Выход "Ростеха" я воспринимаю как ответственный подход госкорпорации к своей инвестпрограмме»,— говорит эксперт, сомневаясь в возможности прихода в столь сложный проект зарубежных инвесторов.

Евгений Зайнуллин