Polymetal решает редкоземельный вопрос

Polymetal впервые публично заявил об интересе к сегменту редкоземельных металлов: там декларировали желание войти в такой проект в России как миноритарий. Крупнейшие акционеры Polymetal — группа ИСТ — вместе с «Ростехом» занимаются разработкой Томторского месторождения, однако пока проект стоимостью около $560 млн движется медленно. Эксперты считают участие Polymetal в Томторе логичным и перспективным, учитывая экспертизу компании и тот факт, что содержание металлов в руде Томтора — самое высокое в стране.

Один из ведущих производителей золота и серебра в России Polymetal может купить миноритарную долю в проекте редкоземельных металлов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на CFO компании Максима Назимока. Топ-менеджер не назвал проект, однако подчеркнул, что он «крупный». «Логика пока такая: сделать сначала небольшие вложения с длинным горизонтом, возможно, зайти как миноритарий»,— заявил он. По его словам, бум электрического транспорта является драйвером и для редкоземельных металлов, к тому же по большинству таких металлов монополистом является Китай, что создает предпосылки для перебоев с поставками. «Компетенции к тому же в значительной части будут схожи»,— добавил он.

Крупнейшие акционеры Polymetal в лице группы ИСТ уже участвуют в совместном предприятии с «Ростехом» (у ИСТ — 75% минус одна акция, «РТ-Глобальные ресурсы» — 25% плюс одна акция) по разработке Томторского месторождения. Его прогнозные ресурсы — 154 млн тонн руды с высоким содержанием ниобия, тербия, иттрия и скандия. Содержание оксида редкоземельных металлов в руде является одним из самых высоких в мире — 10%, оксида ниобия — 4,5%. Хотя СП было создано еще в апреле 2013 года, а в 2016 году партнеры объявляли о намерении построить ГОК в Краснокаменске, работы так и не начались. В своем последнем годовом отчете за 2017 год «Ростех» оценивал необходимый объем инвестиций в освоение Томтора в $560 млн. Начало добычи ожидается в 2020-х годах, «в настоящий момент ведется отработка технологии получения редкоземельных металлов», сообщала госкорпорация. В «Ростехе» отказались прокомментировать “Ъ” вопрос о том, поступало ли госкорпорации предложение Polymetal о вхождении в проект Томтор и рассматривает ли госкорпорация возможность увеличения доли частных партнеров в СП.

Другой крупный редкоземельный проект — Зашихинское месторождение в Иркутской области. Его запасы оцениваются в 33,5 млн тонн руды с высоким содержанием ниобия и тантала. Лицензией на месторождение владеет компания «Техноинвест Альянс», принадлежащая структурам ЧТПЗ, она планирует запустить ГОК в 2023 году.

Текущий уровень добычи редкоземельных металлов в России составляет, по оценкам Роснедр, 2 тыс. тонн. По данным US Global Survey (USGS), Китай, самый крупный потребитель и производитель редкоземельных металлов, поставляет около 97% всего редкозема в мире. Их критическая роль в высокотехнологичных отраслях создала всплеск спроса с учетом почти монопольной зависимости США от китайского импорта. Reuters сообщал в июне, что, например, цены на диспрозий увеличились за несколько недель на 14%, до $293 за килограмм. Это самый высокий уровень с июня 2015 года.

Интерес Polymetal к проекту редкоземельных металлов объясняется тем, что компания успешно реализовала не один сложный проект в горной добыче в труднодоступных районах.

«Вполне возможно, что компания теперь смотрит, где бы этот опыт можно было успешно применить, так как в золотодобыче за последние 10–15 лет все возможные проекты Polymetal уже просмотрел — либо купил, либо забраковал»,— рассказывают собеседники “Ъ” в отрасли.

Аналитик VTB Capital Дмитрий Глушаков считает логичным, если Polymetal войдет в Томтор. «Это одно из самых крупных месторождений редкоземельных металлов в России. При этом содержание металлов в нем около 10% при средних показателях по всем месторождениям на территории России в 1%»,— говорит он.

Евгений Зайнуллин