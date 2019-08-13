Reuters: Exxon Mobil ищет покупателей на активы в Северном море

Американская энергетическая корпорация Exxon Mobil собирается прекратить деятельность в британской части Северного моря и сосредоточиться на добыче сланцевой нефти и газа в США, а также развитии новых проектов, передает Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, в последние несколько недель Exxon вела переговоры с несколькими компаниями, работающими в Северном море, чтобы оценить их интерес к некоторым или всем ее активам здесь — они оцениваются в $2 млрд. В Exxon отказались комментировать информацию.

Exxon Mobil ведет добычу в Северном море в течение 50 лет, большая часть проектов управляется совместным предприятием Esso Exploration and Production UK, в котором по 50% акций принадлежит Exxon и другой энергетической компании, Royal Dutch Shell. Esso участвует примерно в 40 нефтегазовых проектах. Exxon производит в этом регионе около 80 тыс. баррелей нефти и 12,5 млн кубических метров газа в день.

Ранее Exxon уже выставила на продажу свои норвежские активы. Другие американские энергетические компании, в том числе Chevron и ConocoPhillips, также уходят из этого региона и продают свои активы в Северном море.

Яна Рождественская