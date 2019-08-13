ФАС завела дело о недостоверной рекламе «Кинопоиска»

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило производство по делу в отношении «Кинопоиска» из-за рекламы премиальной подписки, которая была размещена на «Яндексе» (владеет «Кинопоиском»). ФАС нашла признаки нарушения закона «О рекламе» в части распространения «не соответствующих действительности сведений об условиях приобретения товара».

«Несмотря на то что в содержании рекламы четко было написано, что по премиальной подписке клиент может бесплатно смотреть сериалы, в том числе нашумевшую "Игру престолов", 30 дней, при переходе на портал "Кинопоиск" информация неожиданно искажалась, обещая зрителям всего лишь семь дней удовольствия»,— говорится в сообщении ФАС.

В пресс-службе «Кинопоиска» от комментариев отказались. Заседание по делу состоится 21 августа 2019 года. Штраф за распространение недостоверной рекламы может достигать 500 тыс. руб.

Валерия Лебедева