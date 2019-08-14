На свете нет еще пока балета лучше «Спартака»

13 августа президент России Владимир Путин приехал в крымский Херсонес на балет «Спартак» с участием звезд мировой сцены, и прежде всего — Сергея Полунина. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников убедился в том, каким потрясением стали эти события для земли древнего города и жителей Севастополя.
На гигантской сцене, слишком, казалось, легкомысленно раскинувшейся на древней земле Херсонеса, репетировали одну из решающих сцен балета «Спартак». По сцене шагал туда-сюда, размахивая мечом, великий артист балета Сергей Полунин. Я вышел прямо к сцене случайно, а он подбежал к ее краю по сценарию и теперь сверлил меня безумным, такое впечатление, взглядом (а на самом деле уже даже на отдалении пяти метров должно было казаться, что героическим), и я думал, что он не только просверлит меня насквозь, а еще и проткнет своим мечом.
За Сергеем Полуниным при этом шаг в шаг следовали спартанцы в шортах и тренировочных штанах (они то ли поклонялись ему, то ли преследовали его). Да, не следовало забывать, что действие происходит в Крыму.
Потихоньку собирались гости. И это пока было гораздо более выдающееся действие, чем то, что на сцене. Дело в том, что севастопольцам, без сомнения, выделили большую квоту.
Сложнее всего было дамам. Я даже не представляю себе, сколько и как они страдали, прежде чем определились, что надеть. И вот теперь они были во всем своем севастопольском великолепии. Мелькали полупрозрачные, волочащиеся по земле платья с люрексом, усыпанные бусинками; с большими красными гладиолусами на крепком зеленом фоне; от сине-белых полосочек не удержалась каждая третья...
Ну и прически.
— Ой, Полунин…— вздохнул мужчина рядом со мной.— Какая все-таки величина!
— Да это не Полунин! Что ты мне рассказываешь! — рассерженно говорила ему дама в ослепительно бирюзовых брюках клеш, переходящих в такого же цвета в затянутую вокруг шеи блузку с отворотом, ниспадающим до живота.— Полунин — немолодой! Я смотрела его «Снежное шоу» по телевизору — это что-то!
Я вспомнил, что несколько минут назад именно эта женщина аккуратно, но твердо поинтересовалась у меня:
— Вы из «Труда»?
Я хотел объяснить, что я не из «Труда», а из «Коммерсанта», но она, уловив, очевидно, мучительные переживания на моем лице, опередила меня и рассказала, что тут должен сидеть департамент труда и социальной защиты города Севастополя.
— Да я тебе говорю — Сергей Полунин…— неуверенно ворчал ее спутник.
— Да ты вообще ничего уже не соображаешь! Он не Сергей, а Вячеслав!
Между тем Сергей, а не Вячеслав Полунин через несколько минут уже встречался с детьми, которые накануне поступили в Академию хореографии Севастополя, которую Сергей Полунин, собственно говоря, и согласился возглавить некоторое время тому назад. Урожденный украинского города Херсона, он, видимо, полностью отдает себе отчет в том, чей Крым.
В конце концов Сергей Полунин стал отвечать на вопросы журналистов. Его спросили, не будет ли для него, колесящего по всему миру, сложностью выступать в Крыму — в смысле последствий.
— Балет — хорошая платформа,— неожиданно четко ответил Сергей Полунин,— чтобы объединять страны! Балетом очень сложно обидеть!
Но все-таки можно.
Я не выдержал и поинтересовался у Сергея Полунина, для которого в антракте была запланирована краткая беседа с российским президентом:
— Вы обнажитесь для встречи с Владимиром Путиным?
Он пристально посмотрел на меня.
— Чтобы дать понять, что он для вас не чужой человек? — закончил я.
Всем известно, в конце концов, чей портрет украшает грудь Сергея Полунина.
— Он знает,— с достоинством ответил артист.
Сказать, что прозвучало двусмысленно, было бы преувеличением.
Но сначала зашел в блестящей тунике мужественно преобразившийся Сергей Полунин, а за ним другие гости — вице-премьер Ольга Голодец, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, директор Третьяковки Зельфира Трегулова…
Я спросил врио губернатора Севастополя о мучившем: как решилось накануне, когда российский президент ехал на байк-шоу на трехколесном мотоцикле, кто будет сидеть, развалившись, в коляске (господин Аксенов), а кто прикроет Владимиру Путину спину (господин Развожаев)?
— А знаете, интуитивно получилось! — поделился со мной врио губернатора.— Мы вообще думали, что на автобусе поедем! А тут президент нас позвал!.. Вот и сели, говорю вам, интуитивно…
Тут и Владимир Путин появился и спросил у детей, ходили ли они сейчас на первую часть балета.
— Не-е-т! — хором восторженно ответили дети.
Ну как в самом деле они могли смотреть балет, если их все время водили из одной палатки в другую для встречи то с одним, то с другим?
— Нет? — удивился президент и спросил у Сергея Полунина, которого сразу узнал в гриме, действительно ли тот будет работать с детьми в Севастополе.
Сергей Полунин подтвердил.
— Правда? — переспросил президент.
Тот еще раз подтвердил, уже просто кивком головы.
— Вы такой модный, востребованный, такой… нарасхват — и будете сюда ездить?
— Дети — это счастье,— отрезал Сергей Полунин.
— Он проявил невероятные качества,— вступилась за Сергея Полунина Ольга Голодец,— в том числе привлек средства из своего собственного фонда!..
На прощанье президент сфотографировался с детьми. Одна девочка протянула ему руку, он неожиданно встал на колено и поцеловал эту руку.
В толпе орущих после ухода Владимира Путина детей трудно было найти эту девочку, и я просто спросил:
— И кому тут президент поцеловал руку?
Немедленно взметнулось по крайней мере четыре руки. И я, честно говоря, отдал должное такой внезапной девичьей смекалке.
— Это она,— подтолкнули ко мне две девочки еще одну, которая руки не поднимала вовсе.
— Как так вышло? — спросил я ее.
— Я не понимаю! — девочка просто задыхалась от распиравших ее чувств.— Я протянула ему руку, чтобы попрощаться… А он!..
— Как тебя зовут? — спросил я.
— Анастасия,— призналась шестилетняя девочка.
— А фамилия?
— Не помню,— честно вздохнула она.
Но потом все-таки крикнула мне вдогонку:
— А, Еременко!
После балета Владимир Путин сказал несколько добрых слов новосибирским артистам, чьими усилиями многое тут и создавалось, а потом, когда уже шел к машине, был довольно-таки профессионально перехвачен худруком Новосибирского академического театра Владимиром Кехманом.
Они несколько минут простояли около машины Владимира Путина, а когда тот все-таки уехал, Владимир Кехман, особенно не скрывая свой восторг, сказал мне:
— Ну вот, самое главное произошло!
— Да что же? — переспросил я.
— Он мою бороду акцептовал! — воскликнул господин Кехман.
— В каком смысле? — осторожно поинтересовался я.
— Сказал, что так и надо мне ходить! А то все говорят: «Сбрей да сбрей!» А он говорит: «Ни в коем случае!» Все! Теперь — законно!
Да, не сносить теперь бороды Владимиру Кехману.
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