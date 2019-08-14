На свете нет еще пока балета лучше «Спартака» Как и что делал Владимир Путин на спектакле в Херсонесе

13 августа президент России Владимир Путин приехал в крымский Херсонес на балет «Спартак» с участием звезд мировой сцены, и прежде всего — Сергея Полунина. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников убедился в том, каким потрясением стали эти события для земли древнего города и жителей Севастополя.

На гигантской сцене, слишком, казалось, легкомысленно раскинувшейся на древней земле Херсонеса, репетировали одну из решающих сцен балета «Спартак». По сцене шагал туда-сюда, размахивая мечом, великий артист балета Сергей Полунин. Я вышел прямо к сцене случайно, а он подбежал к ее краю по сценарию и теперь сверлил меня безумным, такое впечатление, взглядом (а на самом деле уже даже на отдалении пяти метров должно было казаться, что героическим), и я думал, что он не только просверлит меня насквозь, а еще и проткнет своим мечом.

Искусство производило на меня, таким образом, отчасти гнетущее впечатление. Но я понимал, что речь идет в конце концов все-таки о большой битве.

За Сергеем Полуниным при этом шаг в шаг следовали спартанцы в шортах и тренировочных штанах (они то ли поклонялись ему, то ли преследовали его). Да, не следовало забывать, что действие происходит в Крыму.

Потихоньку собирались гости. И это пока было гораздо более выдающееся действие, чем то, что на сцене. Дело в том, что севастопольцам, без сомнения, выделили большую квоту.

Сложнее всего было дамам. Я даже не представляю себе, сколько и как они страдали, прежде чем определились, что надеть. И вот теперь они были во всем своем севастопольском великолепии. Мелькали полупрозрачные, волочащиеся по земле платья с люрексом, усыпанные бусинками; с большими красными гладиолусами на крепком зеленом фоне; от сине-белых полосочек не удержалась каждая третья...

Ну и прически.

Мужчинам все-таки было проще: все, от костюмов с бабочкой до футболки с американским флагом, чувствовали себя, по-моему, одинаково уверенно.

— Ой, Полунин…— вздохнул мужчина рядом со мной.— Какая все-таки величина!

— Да это не Полунин! Что ты мне рассказываешь! — рассерженно говорила ему дама в ослепительно бирюзовых брюках клеш, переходящих в такого же цвета в затянутую вокруг шеи блузку с отворотом, ниспадающим до живота.— Полунин — немолодой! Я смотрела его «Снежное шоу» по телевизору — это что-то!

Я вспомнил, что несколько минут назад именно эта женщина аккуратно, но твердо поинтересовалась у меня:

— Вы из «Труда»?

Я хотел объяснить, что я не из «Труда», а из «Коммерсанта», но она, уловив, очевидно, мучительные переживания на моем лице, опередила меня и рассказала, что тут должен сидеть департамент труда и социальной защиты города Севастополя.

— Да я тебе говорю — Сергей Полунин…— неуверенно ворчал ее спутник.

— Да ты вообще ничего уже не соображаешь! Он не Сергей, а Вячеслав!

Между тем Сергей, а не Вячеслав Полунин через несколько минут уже встречался с детьми, которые накануне поступили в Академию хореографии Севастополя, которую Сергей Полунин, собственно говоря, и согласился возглавить некоторое время тому назад. Урожденный украинского города Херсона, он, видимо, полностью отдает себе отчет в том, чей Крым.

Дети смущались, артист тоже. Они не совсем понимали, о чем и как разговаривать друг с другом в присутствии журналистов, но были при этом преувеличенно радостно оживлены.

В конце концов Сергей Полунин стал отвечать на вопросы журналистов. Его спросили, не будет ли для него, колесящего по всему миру, сложностью выступать в Крыму — в смысле последствий.

— Балет — хорошая платформа,— неожиданно четко ответил Сергей Полунин,— чтобы объединять страны! Балетом очень сложно обидеть!

Но все-таки можно.

Я не выдержал и поинтересовался у Сергея Полунина, для которого в антракте была запланирована краткая беседа с российским президентом:

— Вы обнажитесь для встречи с Владимиром Путиным?

Он пристально посмотрел на меня.

— Чтобы дать понять, что он для вас не чужой человек? — закончил я.

Всем известно, в конце концов, чей портрет украшает грудь Сергея Полунина.

— Он знает,— с достоинством ответил артист.

Сказать, что прозвучало двусмысленно, было бы преувеличением.

Балет начался, как только стемнело, шел своим чередом, и вскоре те же дети ждали президента, который должен был подъехать к антракту, в большой палатке недалеко от сцены.

Но сначала зашел в блестящей тунике мужественно преобразившийся Сергей Полунин, а за ним другие гости — вице-премьер Ольга Голодец, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, директор Третьяковки Зельфира Трегулова…

Я спросил врио губернатора Севастополя о мучившем: как решилось накануне, когда российский президент ехал на байк-шоу на трехколесном мотоцикле, кто будет сидеть, развалившись, в коляске (господин Аксенов), а кто прикроет Владимиру Путину спину (господин Развожаев)?

— А знаете, интуитивно получилось! — поделился со мной врио губернатора.— Мы вообще думали, что на автобусе поедем! А тут президент нас позвал!.. Вот и сели, говорю вам, интуитивно…

Тут и Владимир Путин появился и спросил у детей, ходили ли они сейчас на первую часть балета.

— Не-е-т! — хором восторженно ответили дети.

Ну как в самом деле они могли смотреть балет, если их все время водили из одной палатки в другую для встречи то с одним, то с другим?

— Нет? — удивился президент и спросил у Сергея Полунина, которого сразу узнал в гриме, действительно ли тот будет работать с детьми в Севастополе.

Сергей Полунин подтвердил.

— Правда? — переспросил президент.

Тот еще раз подтвердил, уже просто кивком головы.

— Вы такой модный, востребованный, такой… нарасхват — и будете сюда ездить?

— Дети — это счастье,— отрезал Сергей Полунин.

— Он проявил невероятные качества,— вступилась за Сергея Полунина Ольга Голодец,— в том числе привлек средства из своего собственного фонда!..

Сергею Полунину оставалось в очередной раз кивнуть.

На прощанье президент сфотографировался с детьми. Одна девочка протянула ему руку, он неожиданно встал на колено и поцеловал эту руку.

В толпе орущих после ухода Владимира Путина детей трудно было найти эту девочку, и я просто спросил:

— И кому тут президент поцеловал руку?

Немедленно взметнулось по крайней мере четыре руки. И я, честно говоря, отдал должное такой внезапной девичьей смекалке.

— Это она,— подтолкнули ко мне две девочки еще одну, которая руки не поднимала вовсе.

— Как так вышло? — спросил я ее.

— Я не понимаю! — девочка просто задыхалась от распиравших ее чувств.— Я протянула ему руку, чтобы попрощаться… А он!..

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Анастасия,— призналась шестилетняя девочка.

— А фамилия?

— Не помню,— честно вздохнула она.

Но потом все-таки крикнула мне вдогонку:

— А, Еременко!

После балета Владимир Путин сказал несколько добрых слов новосибирским артистам, чьими усилиями многое тут и создавалось, а потом, когда уже шел к машине, был довольно-таки профессионально перехвачен худруком Новосибирского академического театра Владимиром Кехманом.

Они несколько минут простояли около машины Владимира Путина, а когда тот все-таки уехал, Владимир Кехман, особенно не скрывая свой восторг, сказал мне:

— Ну вот, самое главное произошло!

— Да что же? — переспросил я.

— Он мою бороду акцептовал! — воскликнул господин Кехман.

— В каком смысле? — осторожно поинтересовался я.

— Сказал, что так и надо мне ходить! А то все говорят: «Сбрей да сбрей!» А он говорит: «Ни в коем случае!» Все! Теперь — законно!

Да, не сносить теперь бороды Владимиру Кехману.