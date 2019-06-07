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Театральный менеджер Владимир Кехман

Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ   |  купить фото

Оперой уполномоченный

Проектированием новой сцены Пермской оперы займется подрядчик театров Владимира Кехмана

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Проектировать новую сцену Пермского театра оперы и балета будет ООО «Группа компаний Строй-Эксперт». Цена контракта составила 221 млн руб. Деньги будут выделены из бюджета Пермского края. Компания стала единственным участником конкурса, проводившегося краевым минзакупок. Ранее ГК «Строй-Эксперт» заключала контракты с Михайловским театром и Новосибирским театром оперы и балета, художественным руководителем которых является театральный менеджер Владимир Кехман.


Проектировать театр будут сразу с привязкой к двум участкам: пространство вблизи сквера Татищева (микрорайон Разгуляй) и квартал №5 (ограничен улицами Попова, Осинской, Окулова и Монастырской). Исполнитель должен представить проект к ноябрю 2019 года, а строительство новой сцены начнется в конце 2019 года.

По техническому заданию предполагается строительство здания общей площадью 32 тыс. кв. м. Зрительный зал должен быть вместимостью 1250–1350 мест (при площадке оркестровой ямы в уровень с полами партера) или 1150–1250 мест (при площадке ямы в уровень со сценой). Размер сцены — 27х21 м, оркестровая яма с тремя рабочими уровнями не менее чем на 100 музыкантов. В задании предусмотрен концертно-репетиционный зал на 400 мест. Также в составе комплекса запланирован подземный паркинг.

Согласно адресной инвестиционной программе, строительство новой сцены на 1350–1500 мест оценивается в 7 млрд руб. По информации “Ъ”, Пермский край уже направил заявку на включение новой сцены в федеральную адресную инвестпрограмму. Как заявлял председатель комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин на заседании фракции «Единая Россия», ожидается, что федеральный бюджет сможет оплатить от 50% до 95% стоимости строительства.

В пресс-службе Пермского театра оперы и балета не стали комментировать результаты конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ и отметили, что «театр не имел опыта работы с данной компанией».

«Для театра предпочтительно, чтобы построили новую сцену, которая будет отвечать современным требованиям функционирования музыкального театра. А также будет иметь соответствующее статусу институции архитектурное решение»,— добавили в пресс-службе.



По информации «СПАРК-Интерфакс», ГК «Строй-Эксперт» занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставлением технических консультаций в этих областях. Выручка компании по итогам 2017 года — 574,2 млн руб. Чистая прибыль — 14 млн руб.

Ранее ООО «Группа компаний Строй-Эксперт» заключала контракты с Михайловским театром и Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета. Так, Михайловский театр за 2014–2017 годы заключил с ГК «Строй-Эксперт» контракты на общую сумму 432,3 млн руб. Стоимость контрактов с Новосибирским театром с 2015 по 2018 год составила 133,1 млн руб.

Художественным руководителем этих учреждений является известный театральный менеджер и предприниматель Владимир Кехман. Ранее “Ъ” сообщал, что господин Кехман быть привлечен к деятельности по проектированию и строительству новой сцены Пермской оперы. По одной из версий, близкое к господину Кехману архитектурное бюро представило свое проектное предложение, согласно которому фасады новой сцены должны на две трети состоять из стекла. По информации собеседников “Ъ”, привлечение к проекту господина Кехмана вызвало недовольство худрука Пермской оперы Теодора Курентзиса. На этом фоне вчера в Перми возникли слухи о его уходе со своего поста.

Пермское ИА «Местное время» сообщило, что господин Курентзис намерен переехать в Санкт-Петербург, а также забрать с собой треть творческого коллектива. В пресс-службе Пермского театра оперы и балета утверждают, что эти сведения не соответствуют действительности, «а Теодор Курентзис не делал никаких официальных заявлений». По информации пресс-службы, контракт с художественным руководителем истекает в феврале 2021 года.

Вице-премьер правительства Пермского края по вопросам образования, спорта и культуры Антон Клепиков подтвердил, что контракт с господином Курентзисом истекает в 2021 году. Предположения о переезде худрука он назвал слухами. «Чем известнее личность, тем больше слухов вокруг него. Они возникают почти каждый месяц»,— заявил вице-премьер. Также он добавил, что проектировщик может привлекать к работе над новой сценой «любых экспертов». «Главное чтобы работы были выполнены качественно и с соблюдением сроков»,— добавил господин Клепиков.

Сам Владимир Кехман обещал прокомментировать ситуацию позже. Однако на момент написания текста комментариев от него не поступило.

Константин Кадочников, Пермь


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