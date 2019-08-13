Школы и садики Орла задолжали «Орловскому энергосбыту» более 40 млн рублей

ООО «Орловский энергосбыт» (входит в группу компаний ПАО «Интер РАО», единый гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе) подал в арбитражный суд Орловской области 195 исков к образовательным учреждениям облцентра на 11 млн руб. Как “Ъ-Черноземье” пояснили в компании, по данным на 1 августа дебиторская задолженность школ Орла перед поставщиком энергии составляет около 20 млн руб., дошкольных учреждений — примерно 24 млн руб. «Период формирования задолженности в среднем 12 месяцев, причина — недостаточное бюджетное финансирование», — уточнили в компании.

Впрочем, в ООО «Орловский энергосбыт» добавили, что «находятся в постоянном диалоге» в администрацией Орла. Дебиторская задолженность по сравнению с прошлым годом снижена, но незначительно. «Со стороны администрации города по-прежнему имеют место нарушения бюджетного законодательства, и ситуация с долгами за электроэнергию в этой категории потребителей остается напряженной»,— резюмировали в компании.

Отметим, что задолженность муниципальных образовательных учреждений перед ООО «Орловский энергосбыт» существует в течение нескольких лет. Так, по данным на 1 августа 2018 года, задолженность школ составляла 22,4 млн руб., дошкольных образовательных учреждений — 27,6 млн руб. Период формирования задолженности школ в среднем составлял десять месяцев, дошкольных образовательных учреждений — превышал год. На 1 августа 2017 года дебиторская задолженность школ составляла 3,6 млн руб., детских садов — 18,4 млн руб.

О том, почему ФНС обвинила тамбовские власти и инвестора «Моршанскхиммаша» в нанесении ущерба кредиторам — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова