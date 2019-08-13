Парковки для туристических автобусов в Петергофе и Ораниенбауме сделали бесплатными

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» отменило плату за размещение транспортных средств категории D на городских автостоянках у ГМЗ «Петергоф» на Санкт-Петербургском проспекте, северо-восточнее пересечения с Петергофским ручьем) и у ДПА «Ораниенбаум» (Краснофлотское шоссе, юго-западнее пересечения с Ветеринарным переулком). Теперь туристические автобусы там смогут парковаться бесплатно, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Кроме этого, снижен размер платежа за пользование городской автостоянкой на Прудовой улице, юго-восточнее пересечения с Волконской улицей в том же Петергофе. Теперь владельцы легковых автомобилей и мотоциклов будут платить за месяц размещения транспортных средств на этой парковке не 2800, а 2500 рублей. Также со 100 до 50 руб. в час уменьшен размер платы на автостоянке у дома 30, лит. А по Синопской набережной.

Одновременно с этим на 1 тыс. руб. дешевле (2000 руб. вместо 3000 руб.) обойдется единовременный авансовый платеж за месяц размещения транспортных средств категорий А и В на перехватывающей автостоянке у станции метро «Волковская» — на Касимовской улице, юго восточнее пересечения с Задворной улицей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что решение отменить плату за парковку экскурсионных автобусов в Петергофе было принято после обращений местных жителей, которые жаловались на то, что из-за ее дороговизны туристический транспорт паркуется на близлежащих улицах.