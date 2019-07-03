Экскурсионным автобусам разрешат бесплатно парковаться в Петергофе

Экскурсионные автобусы смогут бесплатно пользоваться городской автостоянкой около Государственного музея-заповедника «Петергоф». Такое решение было принято на совещании членов правительства Петербурга после рассмотрения жалоб местных жителей, которые обращали внимание властей на то, что туристический транспорт паркуется на близлежащих улицах из-за дороговизны парковки у ГМЗ «Петергоф». Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2018 году Петербург посетило 8 млн туристов. При этом в Смольном ожидают, что в течение четырех лет их количество вырастет до 12 млн человек.