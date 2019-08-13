В Петербурге отремонтировали Фонтанную улицу и начали работы на улице Шахматова

В Центральном районе Петербурга завершился текущий ремонт Фонтанной улицы. Работы на участке длиной 0,17 км по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» выполнила подрядная организация ЗАО «АБЗ-Дорстрой». На объекте отремонтировано дорожное покрытие на площади 2,62 тыс. кв. м, а также 1,28 тыс. кв. м тротуаров. Стоимость работ составила 7,5 млн рублей, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Одновременно с этим компания ООО «СевЗапДор» приступила к ремонту улицы Шахматова в Петергофе. Дорожные работы стоимостью 20,5 млн руб. там продлятся до 4 сентября.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что также начались работы по замене асфальтобетонного покрытия на Ушаковской эстакаде. В связи с их проведением движение на этом участке будут поэтапно ограничивать до 1 октября.