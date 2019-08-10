Движение на Ушаковской развязке ограничат до 1 октября

В связи с началом ремонтных работ на эстакаде у Ушаковского моста в Петербурге с 10 августа вводятся ограничения движения транспорта. Работы будут проводиться в несколько этапов и завершатся 1 октября, сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

Начиная с 15:00 субботы, 10 августа, до 07:00 понедельника, 12 августа, на всем участке будут фрезеровать дорожное покрытие. Постоянных ограничений работы не вызовут, однако водителям рекомендуют внимательно следить за дорожными знаками и соблюдать скоростной режим.

В дальнейшем, с 12 августа по 1 октября на эстакаде будут поочередно перекрывать от одной до двух полос движения в разные дни и часы. Подробнее о схеме дорожных ограничений на Ушаковской развязке можно ознакомиться на сайте Государственной административно-технической инспекции.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за ремонта в центре Петербурга также ограничено движение по Зеленому и Верхнему Лебяжьему мостам.