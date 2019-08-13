В вузах Екатеринбурга появляются специальности по «цифровой экономике»

Гуманитарный университет в Екатеринбурге открыл набор на специальность «цифровая экономика», сообщил директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин на круглом столе. На сайте вуза уточняется, что в рамках обучения будет организована подготовка специалистов в таких сферах, как энергетика, добыча и переработка сырья, IT, телекоммуникации, торгово-производственные компании, услуги для бизнеса. Предусмотрено пять бюджетных мест на очном обучении.

Кроме того, в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) появилось три новых образовательных программы: цифровой бизнес, менеджмент в сфере информационных технологий и информационная безопасность. Введены четыре направления подготовки, пять профилей в бакалавриате и два в магистратуре, а также новая дисциплина – цифровое право. По словам ректора УрГЭУ Якова Силина, на информационные технологии за последние годы вырос спрос среди абитуриентов. «У нас три кафедры информационных технологий и образовательный центр информационных технологий. Но нам понадобились IT-специалисты со знанием бухгалтерского учета»,– отметил он.

По словам господина Гущина, вузы должны увеличивать набор специалистов в сфере IT каждый год на 10%, к 2024 году должны набирать 2,4 тыс. специалистов. Директор Института радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ УрФУ Илья Обабков сказал, что раньше им нужно было готовить 100–200 студентов IT-специальностей, а теперь их требуется 800–900 человек.

Подготовка кадров для цифровой экономики входит в шесть федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика РФ». В Свердловской области реализуются региональные проекты «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», региональная программа развития цифровой экономики.

В регионе 93 колледжа и техникума. В них получают образование более 88 тыс. студентов, ведут обучение более 4 тыс. педагогов по 213 профессиям и специальностям. 35 образовательных учреждений ведут работу по подготовке кадров для цифровой экономики по таким направлениям как: информационные системы и программирование, сетевое и системное администрирование и обработка цифровой информации. Осуществляется прием 1,3 тыс. абитуриентов. Обучаются по программам цифровой экономики 5,7 тыс. студентов. В 2019 году на подготовку кадров для цифровой экономики в Свердловской области выделено 310 млн руб. В регионе создается центр опережающей профессиональной подготовки, в котором будут работать образовательные лаборатории и мастерские.

Елена Горшкова